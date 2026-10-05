DAE registra índice pluviométrico recorde em Santa Bárbara d’Oeste

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O mês de setembro de 2026 foi oficialmente o setembro mais chuvoso da história de Santa Bárbara d’Oeste, conforme dados dos arquivos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) com séries históricas iniciadas em 1970.

O pluviômetro instalado na Estação Elevatória Santa Alice — conhecida como Represinha e ponto de captação de água bruta do município — registrou 217,5 milímetros de chuva no mês passado. O volume é expressivo: representa quase quatro vezes a média esperada para todo o mês de setembro na cidade, que é de 63 mm.

O acumulado de 217,5 mm superou marcas históricas anteriores para o mês. Nos registros do DAE, os anos que mais se aproximavam de setembro de 2026 foram setembro de 1983 (195,3 mm) e setembro de 1976 (187,6 mm).

Considerando o período de janeiro a setembro de 2026, o município já contabiliza 1.019,7 mm de precipitação. Trata-se do maior volume acumulado nos últimos 10 anos, ficando próximo ao índice de todo o ano de 2016, quando o volume total registrado foi de 1.069,1 mm.

De acordo com especialistas, o aumento das chuvas e a frequência de temporais registrados ao longo deste ano no estado de São Paulo decorrem da combinação entre um El Niño forte e a passagem frequente de frentes frias associadas a corredores de umidade.

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