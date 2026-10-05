Pelo menos duas famosas bolsonaristas se animaram e foram às redes sociais declarar o voto em Flávio Bolsonaro, que saiu na frente no 1o turno nas eleições deste ano. Rafa Justus e a ex BBB Jordana Morais usaram as redes para defender o bolsonarismo.



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Jordana Morais, do BBB26, deixa bem claro apoio à Flávio Bolsonaro em novo vídeo: “Espero que a gente consiga oferecer o mesmo respeito que pede.”

Ela ainda escreveu: “Eu não me posicionei esperando aprovação, nem acho que todo mundo tenha que concordar comigo. Liberdade de expressão e democracia não podem valer só quando alguém diz exatamente aquilo que você acredita. Isso empobrece o debate”.

Mais famosas bolsonaristas

Rafa Justus em nova publicação sobre as #Eleições2026: “Votar contra o Lula não significa gostar de Flávio ou Bolsonaro, votar contra o Lula significa não querer que o feminicídio seja aumentado, não querer que nossa vegetação continue sendo queimada”.