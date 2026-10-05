Top5 Deputados federais mais votados em Sumaré (SP)
1) Raí Stein Sciascio (REPUBLICANOS): 42.328 votos
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2) Lucas Pavanato De Oliveira (PL): 16.286 votos
3) Erika Hilton (PSOL): 7.702 votos
4) Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben (PSD): 5.632 votos
5) Jonas Donizette Ferreira (PSB): 3.125 votos
Top5 Deputados estaduais mais votados em Sumaré (SP)
1) William De Souza Rosa (PT): 24.697 votos
2) Rafael Virginelli (MDB): 13.117 votos
3) Maria Eduarda Campopiano Monteiro (PL): 12.712 votos
4) Alan Dos Santos Leal (PRD): 9.304 votos
5) Antonio Dirceu Dalben (PSD): 6.616 votos
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