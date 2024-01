O ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) visitou

o prefeito de Americana Chico Sardelli (sem partido) nesta primeira semana do ano eleitoral decisivo para o chefe do executivo.

Macris hoje trabalha como assessor especial da Confederação Nacional dos Transportes em Brasília e tem dito que quer participar das eleições municipais de Americana este ano. Ele preside o PSDB, que estará em federação com o Cidadania do vereador Luiz da Rodaben. O PSDB elegeu três vereadores em 2020 (Tiago Brochi, Lucas Leoncine e Vagner Malheiros), mas não deve segurar nenhum depois da janela eleitoral de março.

Ao prefeito, importam o apoio de Macris e a federação PSDB/Cidadania, para onde podem migrar vereadores (ele teria um total de 14 dos atuais) afim de montar as chapas que estarão na base para a disputa da reeleição.

Ao NM e nas redes sociais, CS ressaltou que VM tem verbas indicadas para Americana e que sempre será bem recebido no gabinete. Ele ainda agradeceu a visita e disse esperar empenho do ex-deputado ‘por Americana’ nas andanças por Brasília.

