Dinheiro dos ingressos do Parque Ecológico banca reforma do Núcleo de Educação Ambiental

O prefeito Chico Sardelli entregou na manhã desta quarta-feira (10) as obras de reforma do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana.

Trata-se da primeira reforma desde a inauguração do NEA, em 1997. O telhado, parte do madeiramento e o piso externo foram trocados. Tanto a parte interna como a externa do prédio ganharam nova pintura, assim como os jardins. Ainda foi construído um novo quiosque no playground do Parque Ecológico, ao lado do Núcleo.

“O Núcleo de Educação Ambiental representa um importante espaço de aprendizado para Americana, onde são promovidos cursos e atividades para alunos e professores sobre as questões ambientais. Também estamos entregando o quiosque para as atividades das crianças, melhorando cada vez mais toda a área do Parque Ecológico para promover a educação ambiental junto à população. A natureza nos pede respeito, carinho e amor e nós temos que cuidar do meio ambiente. Estamos fazendo a nossa parte”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O investimento destinado às melhorias foi de R$ 218 mil. Os recursos tiveram origem no Fundo de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico, obtidos por meio da venda de ingressos para acesso ao espaço.

“É uma melhoria muito grande para a população e para a educação ambiental a reforma do NEA, que merecia esta grande obra e terá mais condições de receber os alunos para as atividades e para a capacitação dos professores. Americana está avançando com obras, serviços e ações em todas as áreas”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância do NEA para a educação ambiental. “É uma unidade muito importante para a cidade, que integra o complexo do Parque Ecológico, visando desenvolver a educação ambiental junto à população. As ações promovidas buscam a integração das pessoas com o meio ambiente, abordando a preservação da natureza, dos animais e das plantas. No Parque Ecológico, há o manejo dos animais, a reprodução em cativeiro, enriquecimento ambiental, estudos e pesquisas sobre as diversas espécies, muitas ameaçadas de extinção. Temos uma equipe muito competente que realiza um trabalho de referência”, elogiou Fábio.

O NEA do Parque Ecológico desenvolve programas de educação ambiental com a realização de capacitação para professores, visitas monitoradas para alunos, curso de férias para crianças, promovendo o conhecimento e a conscientização sobre a preservação da fauna, flora e dos recursos naturais.

O diretor da Unidade de Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, ressaltou a importância da reforma. “É motivo de orgulho e agradecimento a conclusão dessa obra. É a primeira vez, em 27 anos, que o NEA recebe essa grande reforma”, lembrou Tancredi.

A coordenadora do NEA, bióloga Silvia Maria Campos Machado Ortolano, também exaltou o trabalho desenvolvido. “O NEA é uma unidade muito importante dentro do zoológico, onde temos a oportunidade de mostrarmos o trabalho que é realizado junto aos animais. A educação ambiental é um dos pilares do Parque Ecológico”, observou Silvia.

O vereador Lucas Leoncine enfatizou a importância que o complexo do Parque Ecológico tem para Americana. “A gestão do prefeito Chico Sardelli está resgatando o complexo do Parque Ecológico, um grande patrimônio da cidade. A reforma do NEA é um investimento em educação ambiental para as futuras gerações”, disse Leoncine.

Também participaram da inauguração os vereadores Thiago Martins, Fernando da Farmácia e Professora Juliana, os secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Vinicius Ghizini (Educação) e Luiz Carlos Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, o secretário adjunto e responsável pelo Setor de Hortas, Neto Franzatto, entre outros convidados.

A solenidade contou ainda com a presença especial do grupo de crianças que está participando do curso “Feras de Férias no Zoo”. A atividade será promovida até sexta-feira (12), com diversas ações de educação ambiental.

As visitas monitoradas ao Parque Ecológico – Zoo Americana, por meio do NEA, devem ser agendadas pelo telefone (19) 3461-7503. O número máximo de alunos para o atendimento é de 40 crianças e o tema trabalhado com os alunos pode ser definido com o professor da turma. O serviço é gratuito.

Geralmente, são agendados dois grupos por dia, nos períodos da manhã e da tarde, de quarta a sexta-feira. A visita dura em torno de duas horas.