3M abre 30 vagas para o Programa de Estágio 2024

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2024 da 3M

Para concorrer a uma das 30 vagas disponíveis para a área de Manufatura é necessário estar matriculado em curso superior de bacharelado ou técnico em Engenharia de Produção, Mecânica, Manufatura, Controle e Automação, ou áreas relacionadas. O candidato precisa ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, possuir bons conhecimentos em pacote Office e formação prevista a partir de julho de 2025.

As vagas são presenciais e estão distribuídas entre as fábricas de Sumaré, Ribeirão Preto e Itapetininga no estado de São Paulo, e na unidade de Manaus, no Amazonas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de janeiro pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) clicando aqui. Também podem concorrer às vagas pessoas com deficiência.

O Programa de Estágio da 3M oferece a oportunidade de desenvolver projetos nas áreas de engenharia de produção e logística, participar das auditorias de certificação dos pilares 5S+ e TP, criar dashboards de produtividade e auxiliar na implementação e manutenção dos projetos de trabalho padronizado, entre outras atividades. Permite, também, conhecer o modelo 3M de Operações, adquirindo experiência prática para iniciar a carreira em uma empresa global.

O diretor da fábrica de Sumaré, André Scatolin, é um entre os diversos profissionais da 3M que iniciaram sua carreira na empresa por meio do Programa de Estágio. “Há 32 anos, tive a felicidade de passar no processo seletivo de estágio e este programa foi a porta de entrada para minha carreira na 3M. A oportunidade que tive de aplicar os conhecimentos teóricos da faculdade com a realização de projetos supervisionados por especialistas despertou em mim o desejo de aprender cada vez mais, vivenciar diferentes áreas e de também ser inspiração para os mais jovens. O programa de estágio na 3M foi essencial para o direcionamento de minha carreira”, comenta André.

Sobre a 3M

A 3M acredita que a Ciência ajuda a criar um mundo melhor para todos. Ao estimular o poder das pessoas, das ideias e da ciência para inovar de forma sustentável, nossos colaboradores em todo o mundo abordam de uma forma única as oportunidades e desafios de nossos clientes, das comunidades e do planeta. No Brasil, onde conta com cerca de 3,3 mil funcionários, a companhia mantém três fábricas localizadas no Estado de São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além da empresa de Manaus, instalada no Amazonas. Em 2022, a 3M atingiu faturamento bruto de R$5.1 bilhões no Brasil.

