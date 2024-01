A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria

da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre a constante falta de água em diversos bairros da cidade.

No documento, a parlamentar pede listagem atualizada dos bairros que estão enfrentando falta de água e pergunta quais regiões podem enfrentar o problema durante o ano de 2024. “Diariamente sou procurada por moradores de vários locais questionando a falta de água recorrente e sempre obtemos a mesma resposta. Em razão disso, gostaria dos motivos detalhados sobre a situação e quais ações serão tomadas a curto, médio e longo prazo”, disse Nathália.

A autora também pede explicações sobre as causas que têm levado à falta de abastecimento, o cronograma de soluções imediatas, o plano de investimentos a médio e longo prazo e dados sobre perdas na rede de abastecimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura e ao DAE para resposta.

