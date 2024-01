Férias: Parque Dom Pedro tem exposição gratuita do Harry Potter

Um espetáculo do Mundo Bruxo está chegando a Campinas. A partir desta sexta-feira, 12, o Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, recebe a exposição “Harry Potter: Celebrando Hogwarts”. Nele, os visitantes poderão explorar instalações temáticas instagramáveis inspiradas em cenas icônicas da famosa série de filmes. Esta é a primeira vez da atração no Estado de São Paulo.

A atração ficará no shopping de Campinas até 18 de fevereiro, com visitação gratuita de segunda a sábado, das 11h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Para participar, é necessário fazer agendamento no site do Parque Dom Pedro. “Os fãs de Harry Potter terão um espaço exclusivo com cerca de 200 m2, com incríveis recriações de cenas icônicas do Mundo Mágico e pontos de visitação instagramáveis com atividades e elementos interativos. Será uma experiência única, que vai unir gerações de fãs em um momento incrível”, celebra Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro. “Harry Potter: Celebrando Hogwarts” é resultado de uma grande colaboração entre a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e ALLOS.

Uma das atrações mais divertidas é o Campo de Quadribol, um local totalmente instagramável, onde os visitantes podem colocar em prática toda sua habilidade no jogo de maior sucesso do Mundo Bruxo. Os visitantes também terão a chance de apreciar paisagens incríveis explorando uma vinheta inspirada na Floresta Proibida, onde terão a chance de evocar seu próprio feitiço Patrono e se defender das criaturas que lá vivem.

Continuando a viagem mágica por Hogwarts, os fãs terão a oportunidade de tirar fotos com a Capa da Invisibilidade na Sala Comunal e resolver um quebra-cabeça para acender o caldeirão na Aula de Poções.

Férias completas

Além da experiência no mundo mágico de Harry Potter, o Parque Dom Pedro conta com diversas atrações para o lazer de crianças e famílias, que vão de boliche a espaços com brinquedos, gamers e leitura de histórias. Conheça um pouco de cada uma das atrações, que podem ser consultadas no mapa de atividades impresso, disponível no Ponto de Encontro, Espaço Família e no Espaço Cliente:

Boliche

Local: Praça de Alimentação (dentro do restaurante Empório de Comidas)

O que é: em nossa pista iluminada, desfrute de uma experiência tecnológica de tirar o fôlego enquanto busca aquele “strike” perfeito. E não é só isso: aqui você também encontrará um incrível brinquedão para as crianças, comida caseira deliciosa e uma variedade de porções para tornar o seu dia ainda mais completo.

Atração paga

Contação de Histórias – Livraria Leitura

Local: Livraria Leitura, Anel Águas

O que é: haverá contação de história infantil todos os sábados, às 16h30.

O tema deverá ser consultado diretamente no local.

Atração gratuita

Dream Store

Local: Anel Águas

O que é: loja com produtos licenciados Disney

Fluffy Point

Local: Alameda – em frente ao Espaço Cliente

O que é: conectamos o mundo digital ao mundo real remetendo essa nova geração na divertida brincadeira do “faça você mesmo”, criando e customizando sua própria slime, tie dye, biju e fidget Toys.

Atração paga

Happy Machine

Local: Alameda

O que é: Prepare-se para entrar na diversão da caça aos bichinhos de pelúcia. Não deixe escapar a oportunidade de testar suas habilidades na máquina gigante e conquistar sua pelúcia!

Atração paga

Harry Potter Hogwarts Experience

Data: 12/01 a 18/02

Horário: segunda a sexta, das 11h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Local: Praça de Eventos da Alameda

Cadastro: pelo site

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP

Evento gratuito

Kinoplex

Local: Praça de Alimentação

O que é: Cinema

Atração Paga – consultar sessão e valores

Magic Games

Local: Praça de Alimentação, ao lado do Cinema

O que é: a maior rede de parques Indoor do Brasil com jogos clássicos de luta às partidas de futebol mundial, cinema 6D com 12 filmes diferentes, piscina de bolinhas e diversos outros jogos eletrônicos.

Atração paga

Marvel Store

Local: Anel Águas

O que é: loja com produtos licenciados Marvel.

Mundo Pic – Pic Colorê

Local: Entrada Árvores

O que é: parque com espaço interativo com mesas de atividade, brinquedão, área de leitura e venda de livros, e espaço de locação para festas.

Atração paga

Parking Kid’s

Local: Corredor Pedras, em frente à Praça PET

O que é: oferece diversas atrações para crianças entre 3 a 12 anos como piscina de bolinhas com escorregadores, cama elástica, tobogã e outros brinquedos, que são separados por idade. Jogos on-line nos computadores, videogames, simuladores de corrida, multijogos, mesas de disco (air game) e simuladores com realidade virtual completam a programação.

Atração paga

Studio Games

Local: Corredor Pedras

O que é: a maior rede de estúdios de entretenimento e educação gamer do Brasil, sendo referência em entretenimento e educação digital através dos jogos eletrônicos. São oferecidos serviços como: Arena PC Gamers, Simuladores de corrida, Realidade Virtual, Game Party (festa de aniversários) e Cursos SG Gamer.

Atração paga

Traxart

Local: Alameda – em frente à Praça de Eventos

O que é: espaço com pista de patinação, música e loja com diversos produtos deste segmento.

Atração paga

Yellowstone

Local: Alameda

O que é: um lugar mágico, onde o imaginário infantil pode ser aguçado pela experiência sensorial e descoberta. A criança terá a experiência de minerar suas próprias pedras preciosas em um ambiente lúdico e temático que traz em cada cenário a sensação de estar na uma mina mágica de Yellowstone.

Atração paga

Youplay

Local: Alameda – ao lado do Espaço Cliente

O que é: espaços infantis multisserviços referência no mercado infantil. A unidade atende crianças de 2 a 10 anos de idade; crianças de até 2 anos devem ser acompanhadas de um responsável.

Atração paga