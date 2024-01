Mais de 320 pessoas se candidatam para vagas de empresa de alimentação

O processo seletivo da empresa Omega Alimentação, para recrutamento de profissionais para atuação no setor de merenda escolar das escolas municipais, reuniu 122 pessoas, na manhã desta quinta-feira (11), no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana. Ao todo, desde quarta-feira (10), 328 interessados foram ao local para concorrer às vagas de cozinheiro escolar, nutricionista e nutricionista especialista.

Nesta sexta-feira (12), serão selecionados os candidatos para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e oficial de manutenção predial. A seleção é realizada na sede do serviço, na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, das 9h às 12h. É necessário apresentar, obrigatoriamente, currículo impresso, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH) e comprovante de endereço.

“Iniciamos o ano com uma notícia excelente para quem está à procura de emprego. Ao todo, são 99 vagas para cozinheiro escolar, nutricionista, nutricionista especialista, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e oficial de manutenção predial”, lembra o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Auxiliar Administrativo

Quantidade de vagas: 1

Ter experiência em rotinas administrativas, lançamentos de notas fiscais e pacote office.

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Remuneração: R$ 2.011,54.

Benefícios: Cesta básica, vale refeição de R$ 25,36 por dia e vale transporte.

Auxiliar de Serviços Gerais

Quantidade de vagas: 1

Sem experiência.

Jornada de 4 horas diárias.

Escolaridade: Alfabetizado.

Remuneração: R$ 7,23 por hora.

Benefícios: Cesta básica, vale refeição de R$ 25,36 por dia e vale transporte.

Oficial de Manutenção Predial

Quantidade de vagas: 1

Sem experiência, porém é necessário ter noções de elétrica, hidráulica e construção.

Escolaridade: Alfabetizado.

Remuneração: R$ 2.365,00.

Benefícios: Cesta básica, vale refeição e vale transporte.

