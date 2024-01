Casa de fogos destruída após explosões retoma as atividades

Higor, o funcionário que sofreu queimaduras, recebeu alta, está recuperado, sem sequelas e voltou a trabalhar no local.

O Portal Novo Momento falou com André, proprietário do estabelecimento. Com um olhar cheio de esperança e muita vontade de recomeçar, ele conta que o prejuízo total foi de meio milhão de reais; R$ 350 mil com estoque e o antigo prédio e o restante com a construção da nova loja, reerguida no mesmo lugar, ainda mais bonita e atendendo diariamente das 09h às 18h.

O CASO: Vídeo. Incêndio destrói loja de rojões na r Limeira

Era fim de tarde de 8 de setembro de 2023. André Luiz e o funcionário Higor José haviam retornado de um trabalho no Paraná e não abririam a loja naquela fatídica sexta-feira, pois seguiriam para a região da capital paulista. Por um acaso resolveram separar alguns materiais e cores dos estampidos, quando, numa fatalidade, um dos artefatos foi ativado e deu origem às cenas mais impressionantes do ano.

Milhares foram até a Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste e por quase 40 minutos puderam assistir as explosões.

Higor foi socorrido, passou por três hospitais, cirurgias e até uma infecção, mas (segundo os médicos) sua força e boa condição de saúde ajudaram, ele recebeu alta rapidamente e em dezembro, após o acompanhamento, ele foi liberado para voltar ao trabalho.

O imóvel ficou condenado e teve de ser demolido. Foram 100 dias sem funcionamento até que em dezembro, a Sartori Fogos foi reaberta ao público.

Amigos, clientes e familiares estão ajudando nesse recomeço. A loja fornece desde fumaça para chá revelação à fogos para rodeios.