Omar treina tiro e inicia ano animado

Pronto pra batalha? O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB)

começou o ano animado, marcando reuniões, atraindo gente do meio político e indicando que virá candidato a prefeito este ano.

Ele está mais ativo na rede social preferida dos políticos da cidade- o instagram- e postou esta semana até foto treinando tiros. Seu fiel escudeiro Robson Lozano ainda colocou como ‘sub legenda’ “Se o treinamento for duro, o combate será fácil”.

ON foi apoiador do prefeito Chico Sardelli (sem partido) nas eleições de 2020 e tem mantido uma relação de ‘morde e assopra’ com o atual governo.

Este ano o Neto do ex-prefeito deve ser, ao lado do campeão de 2020 Juninho Dias, o puxador de votos do MDB na campanha para vereador. O time MDB contará com o ex-vereador Wellington Rezende e ainda espera a vinda de 1 ou 2 dos atuais vereadores ou ex-vereadores para montar uma chapa competitiva.

