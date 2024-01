Porto de Galinhas foi o destino mais buscado pelos brasileiros para o fim de ano

Com um crescimento de 5.364% em relação a novembro, Porto de Galinhas foi o termo mais buscado pelos brasileiros na Internet, em dezembro de 2023. É o que aponta o Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o resultado também é expressivo: um aumento de quase 300% nas buscas pela região, localizada em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.

“Sempre foi um lugar bastante desejado por turistas. Mas, ano a ano, parece que a praia tem se consolidado como o destino preferido do brasileiro”, destaca João Lee, CEO da Simplex, especializada no aumento de tráfego, conversão e vendas online.

Vale lembrar que Porto de Galinhas apareceu, pela primeira vez em 2023, no ranking mundial dos locais mais acolhedores do mundo, ocupando a oitava posição, o que reforça esta consolidação.

Calçados tendência, eletrônicos e eletrodomésticos em alta no Natal

No mês do Natal, eletrodomésticos, como máquinas lava e seca, e eletrônicos, como dispositivos Chromecast, se destacaram com altas de 613% e 444%, respectivamente, em relação ao mês anterior. A moda dos chinelos nuvem (+305) e papetes (+195) também invadiu a lista de presentes em relação ao mês de novembro.

O item mais curioso, porém, segundo a startup, foi cachorro, que ocupou a 4ª posição do ranking, com crescimento de 414% no comparativo mensal. “Desde o fim da pandemia, vimos uma explosão na procura por anéis de casamento, porque muitos casais adiaram suas cerimônias. Ter um animal doméstico é para muitos recém-casados o próximo passo. O cachorro pode ser um presente de Natal carinhoso e simbólico para quem está começando a vida a dois. Talvez isso explique este aumento gradativo no pós-pandemia”, aponta João.

Confira, abaixo, o ranking completo com os dez itens que mais despertaram o interesse do brasileiro no mês de dezembro e seus respectivos crescimentos em relação a novembro:

1 – Porto de Galinhas (+5.364%)

2 – Lava e seca (+613%)

3 – Chromecast (+444%)

4 – Cachorro (+414%)

5 – Chinelo nuvem (+305%)

6 – Skate (+265%)

7 – Aspirador de pó (+207%)

8 – Papete (+195%)

9 – ps5 (+189%)

10 – Forno elétrico (+178)

Sobre o Radar Simplex

Criado em 2020, o Radar Simplex é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para captar tendências de consumo a partir de pesquisas online realizadas em mais de 2 milhões de landing pages de grandes e-commerces nacionais.