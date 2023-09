Um incêndio atingiu, no final da tarde desta sexta-feira (8), a loja de rojões

de artifício Sartori, localizada na Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste.

O estabelecimento comercial foi destruído pelo fogo e muitos vizinhos foram acompanhar o resgate (veja vídeo abaixo). Os vizinhos registraram que aconteceram muitas explosões que foram ouvidos até em outros bairros.

As primeiras informações indicam que pelo menos uma pessoa ficou ferida. Ela teria sido socorrida pela equipe do resgate até o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Pelo vídeo pode ser ver a ação firme dos bombeiros e da Guarda Municipal isolando o local. Os bombeiros tiveram que arrombar o portão para entrar no local e tentar controlar o fogo.

O fogo alto e os sons das explosões terminaram por atrair uma grande quantidade de curiosos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência (incêndio) e a Guarda Municipal foi chamada para dar suporte no trânsito e evitar possíveis saques.

A loja tinha alvará para funcionamento e estava com a documentação em ordem, segundo a prefeitura. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

