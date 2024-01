Tivoli terá nova edição do MoviecomTodos no próximo domingo, dia 14

O Tivoli Shopping inicia o ano com mais uma edição do projeto MoviecomTodos, que conta com sessões de filmes pensadas para as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). No próximo domingo, dia 14, a animação “Patos!” será exibida às 11h.

O filme, lançado recentemente pela Universal Studios, foi sucesso de bilheteria internacional e retrata a jornada da família Lopatos, que após viver longos anos em um lago na Nova Inglaterra, decide voar em direção à Jamaica e enfrentar novos desafios. A animação é inspiradora e motivacional, com lições divertidas sobre superação.

Sobre o projeto

O MoviecomTodos é uma iniciativa voltada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, a sala de exibição recebe conta com ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva.

Entre as adaptações para a sessão, estão a iluminação, com luzes parcialmente acesas, exibição de versão dublada do filme, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre da plateia.

A realização do projeto na manhã de domingo também foi pensada para minimizar qualquer desconforto aos autistas, já que neste período o shopping tem um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser comprados antecipadamente ou na hora na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda online.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do pagamento do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

SERVIÇO:

Sessão MoviecomTodos

Filme: “Patos!”

Data: domingo, 14 de janeiro

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping