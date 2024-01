Filmes e séries líderes no streaming neste 2024

Veja análise enviada ao NM pela equipe do JustWatch

Leia + sobre Famosos, artes e música

A 27a Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 19 e 27 de janeiro de 2024 e abre o calendário audiovisual brasileiro, acaba de anunciar a sua programação totalmente GRATUITA. São 145 filmes vindos de 20 estados – AL (4), BA (3), CE (7), DF (4), ES (2), GO (5), MA (1), MT (1), PA (3), PB (1), PE (10), PR (4), RJ (22), RN (3), RR (1), RS (3), SC (2), SE (1), SP (32) e MG (45), a maioria em pré-estreias e sessões especiais divididas em vários recortes. Além das sessões presenciais parte da programação estará disponível online para todo o Brasil.

Este ano o evento irá homenagear o cineasta André Novais Oliveira e a atriz Barbara Colen. Atores como Mel Lisboa, Babu Santana, Grace Passô, Caio Blat, Luisa Arraes, entre outros também terão filmes em exibição no Festival.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP