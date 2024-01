Pai de Neymar cedeu advogado e pagou 150 mil euros (R$ 800 mil)

à Justiça da Espanha para reduzir a pena de Daniel Alves, em caso de condenação.

Acusado de agressão sexual, o lateral-direito está preso em Barcelona e sem acesso aos seus bens.

Por isso, recorreu à ajuda financeira e jurídica de Neymar e família. 3 fontes próximas ao pai de Neymar confirmam a informação.

Procurado pela reportagem do UOL, o estafe do jogador disse não ter nada a declarar. O pagamento da família de Neymar à Justiça da Espanha aconteceu no dia 9 de agosto.

Dani Alves se deu mal após uma jovem o acusar de estupro durante uma festa em um banheiro de bar na Espanha. O brasileiro ainda aguarda julgamento e perdeu a esposa no processo de acusação e prisão.

