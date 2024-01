Novos conselheiros tutelares tomam posse em Americana

Os cinco integrantes do Conselho Tutelar de Americana pelos próximos quatro anos tomaram posse na noite desta segunda-feira (8), em solenidade realizada no auditório do Centro de Cultural e Lazer (CCL), com a presença do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi.

Rita Lima, Rodrigo Miletta, Renata Fagionatto, Aline Martins da Silva e Renan Rodrigo Silva foram eleitos em 1º de outubro de 2023 para este mandato. Também foram empossados os suplentes Thiago Colombo Silva, Daniele de Freitas Franco, Pedro Aparecido Gatti, Rosane Ramos Bassan e Luciana Rebouças.

“Parabenizo os conselheiros tutelares pela posse de seus cargos, com o objetivo de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes do município. Podem contar com o apoio da nossa Administração. Agradecemos também aos conselheiros que executaram o trabalho até agora”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Os conselheiros prestam um papel muito importante para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. Que o Conselho Tutelar possa cumprir seu papel com todo o empenho”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A eleição para a escolha dos novos membros teve a participação de 7.340 eleitores, um aumento de 17,4% em relação aos 6.252 votantes no pleito de 2019. O processo teve a coordenação do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

“Parabéns aos novos conselheiros empossados. As atribuições do Conselho Tutelar estão voltadas ao atendimento às crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente”, lembrou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Rodrigo Miletta, conselheiro reeleito representando a nova formação, reafirmou o compromisso do órgão. “Estaremos sempre atentos, alertas e à disposição para que possamos efetivamente ser um colegiado forte, seguro e livre de qualquer preconceito. A esperança e a união fazem um trabalho digno e de qualidade. Temos que cuidar das crianças e adolescentes hoje para que possam de fato viver sua infância de forma digna e saudável”, disse.

A presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann Araújo, desejou um bom trabalho aos novos conselheiros tutelares. “O novo Conselho já recebeu a capacitação para que possam iniciar os trabalhos e passarão por uma fase de transição de cargos nos dias 10, 11 e 12, para tomarem conhecimento dos trabalhos e processos que já estão em andamento”.

Também participaram da solenidade de posse o juiz da Vara da Infância e Juventude, Wendell Lopes Barbosa de Souza, a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui, os vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Marcos Caetano, Leonora Périco e Leco Soares, entre outros convidados.

Atendimento

Em função da transição do novo Conselho Tutelar, entre quarta e sexta-feira (dias 10, 11 e 12) não haverá atendimento ao público na sede do órgão. Neste período, os conselheiros vão participar de trabalhos internos.

O endereço do Conselho Tutelar é Rua Dom Pedro II, 25, Centro. O serviço funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e fica de plantão nos finais de semana e feriados. O telefone é o 3471-6220. Email: conselhotutelar@americana.sp.gov.br.