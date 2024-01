Tutor vai preso após flagrante de maus-tratos em Sumaré

Um homem foi preso nesta terça-feira, em Sumaré, após ser flagrado por maus-tratos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um assessor parlamentar do vereador Alan Leal (Patriota) recebeu uma denúncia via whatsapp de um cão que estaria tomado por sarna, sem água e sem comida, com desnutrição aparente. Diante das informações, o assessor acionou a guarda municipal, bem como a polícia civil para ir até o local constatar os fatos.

Chegando no local, viram o animal em péssimas condições de higiene, além de constatarem as informações da denúncia. Foram recebidos pelo vizinho, que informou que o tutor do animal fica aproximadamente 15 dias sem comparecer no local e que os próprios vizinhos jogavam comida para o animal através do muro.

Logo após, o tutor chegou e disse que tem o animal há anos e meio e que o mesmo está no local há meses. Deu algumas explicações, mas não apresentou medicação para a sarna, nem receita médica e nem carteira de vacinação. O animal foi encaminhado para uma clínica veterinária particular.

