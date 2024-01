Mães da região do São Jerônimo participam do Programa “Mãe Americanense”

As atividades do programa Mãe Americanense foram realizadas, na tarde desta terça-feira (16), no território do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) São Jerônimo. A terceira edição do programa vai atender 40 gestantes em situação de vulnerabilidade.

O tema “Meu ventre, nosso lar!” foi abordado pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da entidade Diaconia São Judas Tadeu, parceira do programa.

As ações da terceira edição do Mãe Americanense começaram na segunda-feira (15), no território do CRAS Vila Mathiensen. Na ocasião, as equipes de profissionais do SCFV da Casa de Dom Bosco e do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana) abordaram o tema “Acolhimento”.

O programa é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRAS e entidades parceiras do SCFV na cidade.

LEIA + NOTÍCIAS

“Serão encontros quinzenais, durante três meses, para que as participantes possam receber informações sobre gestação, saúde e bem-estar, fortalecendo os vínculos com os bebês. No final, elas receberão kits de enxoval para reforçar os cuidados com as crianças”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Participam do Mãe Americanense gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único. O programa já atendeu mais de 60 mulheres desde a sua implantação, em 2023.

O próximo encontro será voltado para as gestantes do território do CRAS Nossa Senhora Aparecida, no dia 23, das 9h às 11h, pela equipe do SCFV Cruzada das Senhoras Católicas. O tema abordado será “Período Gestacional”.