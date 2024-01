Veganismo x Vegetarianismo: qual a diferença?

Nos últimos anos, o veganismo e o vegetarianismo ganharam destaque

como estilos de vida e escolhas dietéticas. Embora ambos envolvam a exclusão de carne da dieta, há diferenças cruciais a serem observadas, juntamente com dicas nutricionais importantes para uma alimentação equilibrada. Driele Cavalcanti, professora de nutrição na Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, explica a diferença entre os métodos e indica uma receita vegana saborosa para inspirar suas refeições.

“O indivíduo vegetariano pode ou não excluir todos os alimentos de origem animal, não é uma regra que eles consumam queijos/ovos, porque há o vegetariano estrito. O que difere um indivíduo vegetariano de um vegano na verdade é a extensão desse estilo de vida, quando transcende a alimentação e essas preocupações em consumir itens que envolvam sofrimento animal passam a ser também sobre serviços/produtos que não são alimentos”, explica. Já os veganos vão além. A docente diz que, “eliminam-se todos os produtos de origem animal de sua dieta, incluindo carne, laticínios, ovos, mel e qualquer alimento que contenha ingredientes de origem animal, como gelatina”. O veganismo é uma filosofia de vida que se estende além da alimentação, buscando minimizar o uso de produtos de origem animal em todas as áreas da vida, incluindo vestuário e cosméticos.

Para ambas as escolhas, a nutrição adequada é fundamental. Aqui estão dicas da docente para manter uma dieta saudável:

Para vegetarianos:

Garanta uma ingestão adequada de proteínas a partir de fontes vegetais, como leguminosas, tofu, nozes e sementes.

Varie suas fontes de cálcio, incluindo produtos lácteos, vegetais de folhas verdes, tofu e leites vegetais fortificados.

Mantenha um equilíbrio de vitaminas e minerais, como ferro e vitamina B12, que podem ser obtidos de alimentos de origem animal ou suplementos.

Para veganos:

Planeje suas refeições para assegurar uma ingestão suficiente de proteína a partir de leguminosas, grãos inteiros, nozes e sementes.

Considere a suplementação de vitamina B12, uma vitamina que é escassa em fontes vegetais.

Obtenha cálcio de fontes como vegetais de folhas verdes, tofu enriquecido e leites vegetais fortificados.

Anote uma receita vegana deliciosa, para variar o paladar:

Receita Vegana

Curry de Grão-de-Bico

Ingredientes:

– 2 latas de grão-de-bico, escorridas e enxaguadas. Você também pode fazer a receita utilizando 330 gramas do grão de bico tradicional.

– 1 cebola grande, picada

– 3 dentes de alho, picados

– 1 colher de sopa de azeite de oliva

– 1 colher de sopa de curry em pó

– 1 colher de chá de açafrão

– 1 colher de chá de cominho em pó

– 1 colher de chá de gengibre ralado

– 1 lata de tomates picados

– 1 lata de leite de coco

– Sal e pimenta a gosto

– Coentro fresco para decorar

Modo de preparo:

1. Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados.

2. Adicione o curry em pó, açafrão, cominho e gengibre. Mexa por alguns minutos para liberar os aromas.

3. Acrescente os tomates picados e cozinhe por mais 5 minutos.

4. Adicione o grão-de-bico escorrido, o leite de coco, o sal e a pimenta. Cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 15-20 minutos, mexendo ocasionalmente.

5. Sirva quente, decorado com coentro fresco, acompanhado de arroz ou pão.

“Esta refeição vegana é uma explosão de sabores e uma opção nutritiva que mostra que a culinária baseada em plantas pode ser ao mesmo tempo saudável e deliciosa. Independentemente de ser vegano ou vegetariano é essencial planejar a dieta de forma consciente para garantir que a alimentação atenda a todas as necessidades nutricionais”, finaliza Driele.

