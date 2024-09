A 11a. edição da China Homelife e China Machinex Brazil, maior feira de negócios B2B trazendo fornecedores chineses de alta qualidade para o Brasil, acontecerá de 17 a 19 de setembro, no São Paulo Expo. É a oportunidade para varejistas online e offline adquiriem estoques, conhecer novidades comercializadas na Europa e Estados Unidos sem ter que viajar para a China.

Nesta edição, a feira terá mais de 30 mil produtos entre bens de consumo (China Homelife) e bens de produção (China Machinex), em 8 categorias, organizadas em mais de 600 estandes distribuídos ao longo de 20 mil metros quadrados.

Os visitantes encontrarão produtos nos segmentos de:

Têxtil e Vestuário, Acessórios de moda Materiais de Construção, Autopeças e acessórios, Casa (artigos para o lar e presentes), Cozinha, Móveis e Decoração, e Papelaria. Beleza Eletrônicos de Consumo, Eletrodomésticos,, Bebê e Gestante, Energia e Eletricidade, Novas Energias e Mobilidade Maquinários (máquinas e equipamentos industriais e agrícolas), Logística Decoração

“Estas duas feiras já se tornaram uma tradição anual para lojistas e empresários atuando no Brasil que conseguem em um só lugar acessar milhares de produto, sem burocracia já que contamos com tradings locais expondo para agilizar processos de importação. Importante notar que os fornecedores chineses que vêm ao Brasil são certificados na Europa e Estados Unidos e têm grande experiência em lidar com mercados externos” comenta Anselmo Carvalho, diretor da ExpoSolutions, empresa responsável pela organização da Feira que conta com serviços de tradução para quem não fala mandarim ou inglês.

Sobre a China Homelife e Machinex

O projeto China Homelife e Machinex acontece em 14 países, incluindo Alemanha e Estados Unidos. É integrante do One Belt One Road projeto de desenvolvimento comercial criado pelo governo chinês. No Brasil, a feira é organizada pela Exposolutions e, em relação aos países que a recebem, ocupa o terceiro lugar em volume de negócios. . Depois de quatro edições consecutivas, duas exposições/ano, o projeto volta a ser anual em 2024, com a expectativa de mega edições a partir do fluxo contínuo de reabertura das fronteiras. Saiba mais em: https://www.tradechina.com

Serviço

11ª China Homelife Brazil e Machinex Brazil

Data e Horário: 17 a 19 de setembro, das 10h às 17h

Local: São Paulo Exhibition & Convention Center (São Paulo Expo) – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo/SP

Entrada gratuita de acesso controlado (feira destinada apenas à Pessoas Jurídicas)

Inscrições: https://bit.ly/4cglml1