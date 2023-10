Carcaças de 120 botos foram encontradas boiando

em um afluente do rio Amazonas desde a semana passada, em circunstâncias que os especialistas suspeitam terem sido causadas por seca e calor severos.

Os baixos níveis do rio durante uma seca severa aqueceram a água em trechos a temperaturas intoleráveis para os botos, acreditam os pesquisadores. Milhares de animais morreram recentemente nos rios amazônicos devido à falta de oxigênio na água.

Os botos da Amazônia, muitos deles com uma cor rosa impressionante e que também são conhecidos como botos vermelhos, são espécies de água doce únicas encontradas somente nos rios da América do Sul e são uma das poucas espécies de botos de água doce que restam no mundo. Os ciclos reprodutivos lentos tornam suas populações especialmente vulneráveis a ameaças.

De onde viemos? A resposta está na floresta amazônica

Em livro, autor Carlos Alexandre Braga defende a importância do equilíbrio nas relações entre humanos e natureza ao refletir sobre uma das perguntas mais emblemáticas da existência

Voando em busca de onde viemos , do escritor Carlos Alexandre Braga, guia os leitores por uma viagem pela riqueza mais valiosa dos brasileiros: a Amazônia. Na obra, a maior floresta tropical do mundo guarda respostas para segredos antigos e soluções aos grandes enigmas da natureza. Mais notícias da cidade e região O enredo inicia com uma missão da Ordem dos Cavaleiros Templários para Alex, um jovem com fortes valores humanitários, e Maria, interessada nos estudos sobre temas místicos e históricos. Unidos por amor e amizade, os protagonistas devem encontrar a chave do portal que revelará onde estão localizados o Jardim do Éden e a Árvore da Vida. Com esta narrativa de ação, mistério e romance, o autor desafia as percepções de ficção e realidade do público. Ele apresenta temas historicamente conhecidos, como a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, à medida que insere elementos mitológicos sobre a existência da humanidade. Tudo na floresta tem um princípio natural e universal, que contém um ensinamento, e deve ser respeitado pelo homem para não desequilibrar o círculo da vida. (Voando em busca de onde viemos, pg. 137) Durante a aventura dos personagens, Voando em busca de onde viemos também evidencia discussões importantes para a sociedade, como a preservação das terras indígenas, a defesa do meio ambiente, a reconexão com uma sabedoria ancestral e a problemática do garimpo ilegal. Este livro é o primeiro volume de uma trilogia que buscará respostas às perguntas filosóficas: “de onde viemos”?; “o que somos?”; e “para onde vamos?”. FICHA TÉCNICA

Título: Voando em busca de onde viemos

Autor: Carlos Alexandre Braga

ISBN: 978-65-80410-23-1

Páginas: 252

Preço: R$ 62,77 (físico) | 27,88 (e-book)

