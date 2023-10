Loja de móveis reverte 2% das vendas para o Instituto Rosa do Bem

No espírito do outubro rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, a loja Seo Fritz Móveis e Colchões lança mais uma edição de sua campanha solidária em prol à luta contra o câncer. Ao longo do mês de outubro, 2% das vendas da loja e dos parceiros Petri Planejados e Azimuth Renováveis, serão doados ao Instituto Rosa do Bem, que de forma totalmente voluntária dá suporte para que mulheres diagnosticadas façam o tratamento no Hospital de Amor, incluindo o custeio da pousada em Barretos. As mulheres diagnosticadas participam do grupo, no qual recebem apoio o ano inteiro, com atividades que visam prevenir uma recidiva.

Christiano Grings, diretor do Seo Fritz, expressa seu compromisso com a causa: “Nossa parceria com o Instituto Rosa do Bem reflete nosso comprometimento com o social e desta vez na luta contra o câncer de mama. Nesta ocasião, unimos forças para fazer a diferença, destacando a importância da prevenção e do apoio contínuo a causa.”

Renan e Guilherme Petri da Petri Planejados. Deixaram uma mensagem de apoio: “Estamos aqui para endossar nosso total apoio a esta nobre campanha da loja Seo Fritz e ao Instituto Rosa do Bem. A união faz a força e, juntos, podemos contribuir para vencer essa batalha contra o câncer de mama.”

Este ano, a campanha se expande com a colaboração de parceiros como Petri Planejados, Azimuth Renováveis, G2 Gesso, Mc Pinturas, JBF Construções, Comfert Construção, e Santana Engenharia e Instalação. Juntos, esses parceiros promoverão a reforma de um cômodo em uma das casas das flores do Instituto Rosa do Bem.

Maria Fernanda Meneghel, diretora do Instituto Rosa do Bem, acrescenta: “Nossa gratidão ao Seo Fritz e todos parceiros envolvidos pela sensibilidade e atitude, mais um ano, nessa parceria linda com o Rosa do Bem. Em nome das nossas flores (como chamamos as pacientes diagnosticadas), muito obrigada por tanto carinho e por fazer a diferença nesse mês dedicado à prevenção ao câncer de mama, dessa forma unidos salvando vidas”.

Fernando Castro (Azimuth) “Essa ação representa muito mais do que uma simples doação. É um gesto de amor, empatia e solidariedade. Ao apoiar essa campanha, estamos estendendo nossas mãos para ajudar muitas mulheres a terem acesso ao tratamento adequado e a vencerem o câncer de mama.”

Exposição de Ambientes

A iniciativa traz uma exposição de ambientes na loja Seo Fritz Móveis. A mostra contará com a participação de arquitetas renomadas como Mariana Chaim, Mariana Gurgel, Natália Miello (SN Engenharia e Arquitetura), Jéssica Moratti, Kellen e Carol (Begin Arquitetura e Engenharia), Alessandra Berggren, Izabela Scatolim (Engenharia e Arquitetura), Rommy Bragalia, Ana Paula Schionato, Aline Carlos, Daniela Fernandes, Lara Bellan (Mattone Arquitetura e Engenharia), Iara Gregolin e Darlene Favaretto (Marka Arquitetos). Clientes poderão visitar a loja de 03 a 31 de outubro na Avenida Campos Sales 337 em Americana. Lembrando que toda venda é reflexo de uma doação.

*Sorteio

47 Flores, mulheres que passaram ou estão em tratamento participarão de um sorteio que premiará a reforma de um cômodo de sua casa conforme escolha. A Ação é uma forma de transformar o lar em um ambiente acolhedor a flor a ser presenteada.

Não esqueçam, 2% das vendas da loja Seo Fritz durante o mês de outubro serão doados ao Instituto Rosa do Bem. Todos os envolvidos agradecem a todos que estão conosco nessa caminhada. Juntos somos mais fortes e podemos fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Que seja uma campanha linda.

O Seo Fritz Móveis e Colchões é uma loja conhecida pela exclusividade de marcas nacionais e importadas na linha de móveis soltos, colchões, decorações e home wear.

Seo Fritz Móveis e Colchões

Móveis – Av. Campos Sales, 337 – Jardim Girassol – Americana

Móveis e Colchões – Vital Brasil, 200 – Jardim Girassol – Americana

Colchões e Home Wear – Vital Brasil, 276 – Jardim Girassol – Americana

