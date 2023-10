Muito lança perfume no tráfico no Romano

A GM apreendeu grande quantidade lança perfume

no final da noite desta terça-feira no conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste. A ação de apreensão de drogas da GM aconteceu por volta das 23h40 e contou com 4 profissionais na participação.

Dois homens estavam na entrada de um bloco, mas ao notarem os Guardas fugirm pelo alambrado lateral. Feita varredura pelo trajeto de fuga foi localizado uma sacola preta que estava recheada de drogas.

Leia abaixo a descrição pormenorizada da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

GCM FERNANDO

DATA: 03/10/23

HORA: 23:41

LOCAL: RUA HILDA H. DE OLIVEIRA N°80 COHAB R. ROMANO.

APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou próximo a entrada do bloco 2 indivíduos, sendo estes que ao notarem a aproximação da equipe se evadiram pelo alambrado lateral não sendo possível abordá-los, feito então uma varredura pelo trajeto de fuga foi localizado uma sacola preta que continha em seu interior:

– 22 porções de maconha

– 33 eppendorfs

– 27 frascos de lança perfume.

– 64 pedras de crack

Ocorrência apresentada pelo plantão policial sendo as drogas apreendidas após registro dos fatos.

