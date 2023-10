Polícia culpa pilotos (mortos) no caso Marília Mendonça

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito do acidente aéreo

que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em novembro de 2021. Em coletiva transmitida nesta quarta-feira, 4, os investigadores confirmaram que a queda do avião de pequeno porte foi causada por erro dos pilotos Geraldo Martins de Medeiros Junior e Tarcísio Pessoa Viana.

“A tripulação, por circunstâncias até então não justificáveis, atuaram com negligência e com imprudência”, disse Ivan Lopes Sales, um dos delegados da investigação.

A polícia atribuiu o crime de homicídio culposo aos pilotos, mas pediu o arquivamento por conta da morte de todos os que estavam a bordo.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Segundo o delegado, não era obrigatório que as torres tivessem sinalização, além disso existiam protocolos e procedimentos a serem executados, como o levantamento prévio de possíveis obstáculos no trajeto, o que não foi realizado. Em caso da não execução do levantamento, o voo deveria seguir em passagem baixa, o que também não foi feito.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP