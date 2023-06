Um adolescente de 16 anos morreu, em Campinas, com suspeita de febre maculosa. Erissa Santana esteve na Feijoada do Rosa, que aconteceu na Fazenda Santa Margarida. Outras três pessoas que também estiveram neste evento já morreram com a confirmação da doença.

Erissa teria ido à festa por apenas meia hora, para ajudar o pai, que trabalhou no evento.

Nesta terça-feira, a prefeitura de Campinas decretou o fechamento do local, bastante conhecido na região e somente permitirá novos eventos após a apresentação de um plano de contingência ambiental e comunicação por parte da Fazenda Santa Margarida. Todos os eventos programados no local foram suspensos.

A prefeitura, em caráter emergencial, investiga o surto em dois eventos que foram realizados no local. Além da Feijoada do Rosa, que ocorreu no dia 27 de maio, aconteceu também o show do artista Seu Jorge, ocorrido no último dia 3. No total, mais de 13 mil pessoas participaram dos dois eventos.

Além dos 4 casos relacionados à Feijoada do Rosa, um 5º caso de infecção está sendo estudado. Uma moradora de Hortolândia, de 38 anos, que esteve no Show do Seu Jorge. A paciente passa bem.

