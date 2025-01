Mais votado de Sumaré, Alan Leal declara apoio ao governo

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), passa a contar na sua base de apoio na Câmara com o vereador Alan Leal (PRD), o mais votado com 3.376 votos na eleição municipal passada, em outubro de 2024. Na manhã desta quarta-feira (15), o acordo de apoio foi selado em São Paulo, na sede da legenda, numa reunião com o presidente nacional do PRD (Partido da Renovação Democrática), Ovasco Resende.

“O prefeito de Sumaré está com toda energia para zelar pela cidade e fazer o bem. Por isso, Henrique está zelando pelas famílias de Sumaré. Fiquei muito feliz em conhecê-lo, e pode ter certeza que o PRD estará caminhando com você e será um grande parceiro na sua gestão”, disse o presidente Ovasco para Henrique.

Para o prefeito de Sumaré, o apoio de Alan Leal significa “uma união de forças em prol do bem para moradores da cidade”. “É uma honra ter o PRD em nossa base na Câmara. Estamos começando a pensar em políticas sólidas para 2026. Precisamos pensar no futuro de nosso país e do estado. Estaremos juntos, acampados na luta e em Sumaré vamos renovar a política, colocando sempre o município e a população em primeiro lugar, com uma gestão mais técnica e entregando serviços de qualidade para o nosso povo. E é dessa gestão que o PRD fará parte em nossa cidade” , comentou Henrique do Paraíso sobre a aliança.

Já Alan lembrou da causa animal, na reunião que consagrou a parceria. “Agora o PRD de Sumaré integra a base do prefeito Henrique do Paraíso. Vamos consolidar o nosso trabalho, principalmente uma de nossas bandeiras, que é a causa animal. Henrique já se dispôs a ajudar os animais da cidade. Contem com o nosso trabalho”, afirmou Alan.

A vinda de Alan Leal para a base de Henrique representa um duro golpe na oposição, que perdeu o parlamentar mais votado e também é próximo do deputado Bruno Lima (Progressistas). Na queda de braço, Henrique sai mais fortalecido, enquanto os adversários perdem um de seus principais articuladores.