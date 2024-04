O TikTok é um dos maiores fenômenos da internet. São mais de 82 milhões de usuários ativos só no Brasil. Atuando nesse cenário também estão as marcas que concorrem por engajamento e conversão. A questão é: se a simples veiculação de anúncios no TikTok fosse suficiente para maximizar os resultados, por que alguns conteúdos têm melhor desempenho e convertem mais do que outros? Por que alguns anúncios fracassam enquanto outros têm sucesso?

A Vidmob, empresa de dados criativos com base em IA, líder global no segmento, realizou um estudo, alimentado por sua ferramenta de análise de dados, e identificou os elementos criativos que prejudicam a taxa de conversão de anúncios. Dessa forma, ao desenvolver seus conteúdos, os profissionais de marketing podem usar dados e insights para apoiar a tomada de decisões criativas, de modo a maximizar seu ROI, com menos dinheiro desperdiçado em anúncios de baixo desempenho. Foram analisados, frame a frame, 1,8 milhão de anúncios e 995 bilhões de impressões. O levantamento indicou os principais erros das marcas na rede – e que elas devem evitar:

Desalinhamento criativo com o objetivo da marca

Ao elaborar criativos para conversão, é importante focar no produto ou serviço específico que está sendo mostrado no conteúdo. A análise da Vidmob identificou uma queda média de 66,5% na conversão desses anúncios quando são utilizadas imagens gerais e panorâmicas, em vez de possuir um ponto principal e focal para os usuários da rede. Para melhorar a conversão, os profissionais de marketing precisam ir direto ao assunto. Certificando que as mensagens e os criativos visuais são concisos e diretos, utilizando som e gráficos para enfatizar a ação que querem que o público tome.

Depender de texto para contar a história

O TikTok é um meio de comunicação visual e as pessoas estão lá pelos vídeos. Segundo o estudo, há uma diminuição de 12% na taxa de conversão quando há texto nos vídeos. Mostrar o valor de um produto ou serviço usando pessoas nos vídeos provoca uma reação emocional que leva os espectadores a acreditar que querem ou precisam daquilo que está sendo mostrado/apresentado, aumentando a probabilidade de conversão.

Não usar o personagem para reforçar a chamada de ação (call-to-action)

O estudo apontou diminuição de 61% na taxa de conversão quando há desvio de foco nas peças publicitárias. Para impulsionar a conversão de forma mais eficaz, é indicado que os profissionais de marketing orientem o personagem no roteiro das peças que mostre ao público exatamente qual é a ação a ser tomada. Isto pode ser feito por meio de indicação direta, como falar, olhar ou apontar para o call-to-action. O resultado é claro: quanto mais esse protagonista orientar o público, maior será a probabilidade de conversão.



Os profissionais de marketing podem começar a usar essas dicas ao longo do processo de planejamento criativo para preparar seus anúncios. Essa é uma etapa-chave no processo. Até hoje, esse planejamento foi baseado principalmente em métricas de desempenho de mídia. Como resultado, as marcas estão gastando centenas de milhares de reais desenvolvendo e apoiando os anúncios errados.

“Por mais úteis que essas dicas sejam, elas são apenas o começo. Para que elas resultem é preciso que outros critérios importantes sejam observados, como as questões relacionadas aos temas de diversidade e inclusão, se a campanha está respeitando as diretrizes da marca ou “fit for brand”, e se está ajustada às características daquela plataforma, ou “fit for platform”. Além de estar equilibrada na mensagem e na precificação. Não adianta fazer um criativo seguindo todos os critérios de desempenho, se o um valor estiver fora do mercado. Cada vez mais as marcas precisam se apoiar nas soluções de IA para gerar esse tipo de insight criativo significativo. Os dados criativos são o melhor caminho. Só assim, elas vão conseguir maximizar o ROI das suas campanhas, seja no TikTok ou em qualquer outra rede”, afirma Miguel Caeiro, Head Latam da Vidmob.