Inauguração do shopping de Americana fica para 2025

A inauguração do Americana Mall, o shopping de Americana, ficará apenas para o ano que vem. A informação foi confirmada em um evento no empreendimento, nesta quinta-feira.

A previsão inicial para a entrega do shopping era para setembro deste ano. A motivação do atraso seria algumas alterações no projeto, a instalação total do cinema e mais lojas confirmadas.

O diretor do empreendimento, Roberto Restum, afirmou que a intenção é entregar o shopping já com o cinema e a academia funcionando e um número maior de lojas em operação, e por esse motivo adiaram em alguns meses a entrega da obra.

