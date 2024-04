BYD, maior que a Tesla de Elon Musk, abre loja em Americana

A cidade de Americana foi escolhida para abrigar uma unidade da chinesa BYD, líder na comercialização de veículos elétricos no Brasil e consolidada na fabricação de tecnologia de energia solar. A loja está localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima e foi aberta em março deste ano.

Em novembro de 2021, A BYD começou a comercialização de automóveis de passeio no Brasil e já conta com diversos modelos, além de uma rede consolidada de concessionárias em operação. Em 2023, deu início ao projeto para a construção do Complexo de Camaçari, na Bahia, onde vai instalar a primeira fábrica de carros fora da Ásia.

No último trimestre de 2023, a gigante chinesa se tornou a maior empresa de carros elétricos do mundo, superando a Tesla, de Elon Musk. Enquanto a BYD vendeu 525.209 veículos a bateria, a Tesla vendeu 484,507.

Em março, a BYD anunciou um aumento de investimentos no Brasil. Inicialmente, o valor era de R$3 bilhões. Em um encontro com autoridades da Bahia, executivos da empresa revelaram que esse montante, agora, será de R$5,5 bilhões.

“Nos últimos 30 anos, pouco foi investido no setor automotivo no Brasil. Mas a chegada da BYD mexeu com o mercado e agora várias outras montadoras estão anunciando investimentos para o longo prazo. Importante ressaltar que os nossos R$5,5 bilhões serão investidos num curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia”, afirmou Stella Li, a CEO Américas e vice-presidente executiva global da BYD.

