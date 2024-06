Líder de bairro, Marcos Morais quer ser a principal aposta do PT na região do Zanaga em Americana. Ex presidente da Associação de Moradores do Vale das Nogueiras, Marcos tem usado as redes sociais para se apresentar neste período de pré-campanha.

Abaixo a descrição que Marcos tem feito no facebook

POLÍTICA DE VERDADE E SÉRIA se faz com pessoas verdadeiramente de bem, que batalham por justiça social. Depois de participar de uma formação pela PASTORAL FÉ E POLÍTICA NA IGREJA CATÓLICA em 2002 , percebi que para mudar o quadro na política e tentar acabar com a corrupção pessoas de bem tem que participar. Leia + sobre política regional

Como agente político fui presidente de associação de moradores de bairro no Vale das Nogueiras, conseguimos trazer a creche Tupã para o Bairro depois de muita luta.

Como agente social, além da formação de FÉ E POLÍTICA, também fiz TEOLOGIA na Diocese de Limeira, FUI COORDENADOR DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DE 2009 A 2011.

Atualmente continuo atuante na IGREJA CATÓLICA NA ÁREA LITURGICA e SOCIAL .

Sou PEDAGOGO DE FORMAÇÃO E PÓS GRADUADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.