A badalada praia de Maresias, localizada em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, ganhou oficialmente no último fim de semana um hotel de luxo com conceito totalmente inovador e que promete revolucionar a hotelaria no Brasil. O Duke Beach Hotel Maresias chega para oferecer aos hóspedes uma incrível experiência luxuosa à beira-mar, tendo como pano de fundo o azul do mar e suas belas ondas perfeitas.

O empreendimento está localizado na Avenida Francisco Loup, a principal da praia, e é dividido em dois blocos, sendo um à beira-mar, que já funcionava em sistema de soft opening; e o segundo, voltado para a Mata Atlântica, com 26 suítes, sendo 13 delas com ofurô privativo.

O primeiro lago artificial aquecido do Brasil, com 150m2, está situado no novo bloco inaugurado no último sábado (14). O atrativo proporcionará que os hóspedes possam se refrescar e relaxar curtindo boa música e experimentando alguns drinques que farão parte do cardápio do bar, com 53 opções que vão desde receitas autorais, bebidas não alcoólicas, até clássicos e tradicionais, além de petiscos. Todas as suítes terão vista para o lago, que possui fundo raso.

O Duke Beach possui um projeto paisagístico intimista que integra os hóspedes em uma atmosfera surpreendente. O desenho harmonioso da estrutura é assinado pela renomada Guimattos Arquitetura e o design de interiores recebe a chancela do escritório Yuri Felde.

Um rooftop com vista para o mar, para a lagoa artificial e para a Mata Atlântica é um lugar perfeito para a celebração do pôr do sol, confraternizações, mini weddings e eventos. O hotel recebe também uma quadra de beach tenis. No total, o empreendimento terá 73 diferenciais para que a experiência dos hóspedes seja completa.

O Duke Beach é o único hotel com a maior estrutura para recarga de veículos elétricos e híbridos do Brasil, com seis wallboxes de 22kw. Infraestrutura que não é vista nem mesmo nos maiores shoppings de São Paulo. Dois deles já funcionam no primeiro bloco.

Os pontos de recarga garantem aos hóspedes maior segurança e comodidade, já que viagens com carros elétricos exigem um bom planejamento. Isso evitará que os visitantes tenham que sair de Maresias para recarregar a bateria em eletropostos lentos e distantes. A maioria tem potência máxima de apenas 7kw, o que demanda várias horas para completar 100% da carga.

Hospedagem em Maresias

As suítes do novo bloco são semelhantes às que já estão sendo utilizadas no lado localizado à beira-mar. Neste bloco já em funcionamento são sete exclusivas suítes de frente para o mar. Duas delas, no nível superior, têm 100m2 com espaçosa varanda, solarium, jacuzzi e espreguiçadeiras. As demais possuem sacada e banheira de hidromassagem com cromoterapia.

Em comum todas as sete suítes são equipadas com sistema de automação, onde luzes e cortinas black-out, por exemplo, são comandadas por meio de um tablet. As camas king site recebem enxoval com 600 fios egípcios. Uma das unidades foi projetada para receber o público PcD (Pessoa com Deficiência).

As suítes possuem TV smart de 50 polegadas com canais de stremming, ar climatizado, frigobar, armário, cofre, mesa para refeições e amenidades L’Occitane. O som revigorante das ondas que ecoa do mar é mero detalhe.

Na área comum, de frente para o mar, os hóspedes contam com um confortável lounge, piscina aquecida de borda infinita, cujo azul contrasta com a tonalidade do azul do mar, com serviço de bar, que prepara drinks refrescantes e marcantes. Também há serviço de praia, com cadeiras, guarda-sóis e toalhas.

Bem-estar

O mais novo hotel de luxo do litoral paulista também pensou no bem-estar dos futuros hóspedes, que geralmente buscam o contato com a natureza e com o mar para se desconectarem do cotidiano cada vez mais atribulado. Para isso, disponibiliza três salas de massagem, além de sauna seca, jacuzzi e spa.

O Duke Beach é o primeiro e único a possuir um spa próprio da também renomada Renata França no Brasil, uma referência da marca em experiências de massagem de resultado imediato. Um spa com profissionais da marca já atende na estrutura à beira-mar que funcionava em caráter de soft opening, com 12 técnicas de massagens, aberto para hóspedes e público em geral.

Gastronomia

O Duke Beach Hotel Maresias é um dos raros meios de hospedagem do litoral paulista a possuir um restaurante próprio que celebra a alta gastronomia. Com cardápio assinado pelo renomado Chef Rodrigo Sammartino, a casa traz pratos elaborados com ingredientes selecionados e temperos genuinamente caiçara, além de opções veganas.

No total são 69 pratos que promovem uma experiência slow food, com destaque para opções de massas, carnes, aves e frutos do mar, além de várias opções deliciosas de sobremesas. Tudo com vista para o mar em um ambiente despojado e vista para o mar.

O restaurante também oferece uma carta de vinhos selecionada, com os melhores rótulos de origem portuguesa, chilena, italiana, espanhola, argentina, francesa, australiana, uruguaia, sul-africana e brasileira.

