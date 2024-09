Maria Giovana tieta governador Tarcísio em evento com Dário Saadi

Candidata a prefeitura de Americana pelo PDT, Maria Giovana esteve em um evento neste sábado e aproveitou a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) para fazer uma foto. No registro, que foi publicado nas redes sociais de MG, aparece também o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), namorado de Maria Giovana.

Leia + sobre política regional

Apesar de ter todo o apoio dos partidos e grupos de esquerda em Americana, Maria Giovana não perdeu a oportunidade de fazer o registro ao lado do braço direito e grande aposta do ex-presidente Bolsonaro (PL), o Tarcísio, que, inclusive, é um fortíssimo nome para a próxima disputa presidencial, caso Bolsonaro não possa participar do pleito.

AMERICANA. No município, Tarcísio declarou publicamente apoio irrestrito ao atual prefeito Chico Sardelli (PL). A dupla possui uma relação bastante sólida, o que fez, inclusive, Ricardo Molina (Republicanos), que chegou a se lançar candidato à prefeitura, desistir da disputa.