Corinthians goleia Atletico GO (3-0) e deixa Z4, por enquanto

O Corinthians entrou em campo para a disputa de mais um desafio pelo Brasileirão 2024 e se deu bem tarde deste sábado (21).

Na Neo Química Arena, com direito a maior público do ano em jogo do Timão, o Coringão mediu forças contra o Atlético-GO pela 27ª rodada da competição nacional e venceu por 3 a 0, com dois gols de Romero e um de Garro para o Alvinegro.

O resultado positivo, com o apoio da Fiel, foi muito importante para o Coringão, que somou mais três pontos na tabela de classificação e chegou aos 28 no total.

Bola em jogo!

O Timão iniciou o confronto pressionando a equipe adversária em busca de oportunidades para abrir o placar. Aos seis minutos, já chegou com perigo pelo lado direito. Fagner cruzou à meia altura e por pouco a bola não chega em Romero, que estava sozinho para finalizar, mas no caminho, a defesa fez o corte.

Aos 24 minutos, mais uma boa chance corinthiana. Martínez retomou a posse de bola no campo de ataque e serviu Yuri Alberto na entrada da área. O camisa 9 chegou a finalizar, no entanto, o zagueiro do Atlético-GO conseguiu travar na última hora.

Aos 27 minutos, quem tentou marcar foi Romero. O paraguaio, da entrada da área, finalizou buscando o canto direito do goleiro e a bola passou triscando a trave.

Antes do intervalo, nos acréscimos do primeiro tempo, o Corinthians inaugurou o placar na Neo Química Arena aos 48 minutos! Com ele, Romero! Garro cobrou escanteio na grande área e o camisa 11 completou de cabeça para o fundo da rede. 1 a 0 Timão em Itaquera e fim da primeira etapa.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para a segunda etapa com a primeira alteração na partida. Saiu Breno Bidon para a entrada de Igor Coronado.

Aos nove minutos, Romero, mais uma vez, marcou o segundo dele e o do Coringão no jogo! Yuri Alberto fez uma linda jogada de pivô e segurou a posse de bola corinthiana. O centroavante levou para linha de fundo e cruzou para trás buscando o camisa 11, que finalizou forte. A bola ainda explodiu no travessão e nas costas do goleiro antes de balançar a rede! 2 a 0 para o Corinthians!

Aos 20 minutos, mais duas mudanças no Timão, com direito a estreia de Memphis Depay pelo Time do Povo! O camisa 94 entrou no lugar de Yuri Alberto e Charles deu lugar a Andre Carrillo.

Aos 28 minutos, por pouco Memphis não marcou o seu primeiro. Andre Carrillo cruzou na medida pelo alto, mas o atacante não chegou a tempo de completar a jogada.

Aos 32 minutos, o artilheiro da tarde deixou o gramado para dar lugar a Hector Hernández, e saiu aplaudido pela Fiel.

Ainda teve tempo para mais um gol do Timão! E um golaço de Garro! Aos 37 minutos, Igor Coronado fez a jogada pelo meio e deu uma assistência perfeita para o argentino, que recebeu a bola e só tirou do goleiro para marcar o terceiro gol corinthiano.

Em seguida, Garro também deixou o jogo e entrou Talles Magno em seu lugar.

Após cinco minutos de acréscimo, o árbitro encerrou o confronto em Itaquera, 3 a 0 para o Corinthians no placar.

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira (24), também na Neo Química Arena, às 21h30, contra o Fortaleza, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Sudamericana 2024.