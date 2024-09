Sabatina da Acisb tem promessas de Hospital Municipal e Teatro de Arena

A sabatina realizada na noite desta sexta-feira na Associação Comercial de Santa Bárbara d’Oeste (ACISB) com os candidatos à prefeitura teve algumas promessas parecidas, reconhecimento e muito “ainda precisa melhorar” sem direcionar ao certo o que.

Os 4 candidatos participaram. O atual prefeito Rafael Piovezan (PL), o vereador Eliel Miranda (PSD), Dr. José (União) e Vanderlei Larguesa (PT). O NM fez um resumão do que ouviu e traz algumas percepções.

SAÚDE. Dr. José prometeu construir um Hospital Municipal, mas não disse de onde virá os recursos para a construção, para as contratações, manutenções e etc. Eliel disse que mudará o horário da enfermagem, vai fazer a farmácia 24 horas, além de também falar em construir um Hospital Municipal e, assim como Dr. José, também não disse qual serpa a estratégia financeira para isso, uma vez que o funcionamento de um Hospital Municipal consome boa parte de um orçamento municipal. Rafael afirmou que fará novos centros de saúde no Mollon, Santa Rita e Centro. Já Larguesa diz que apostará no programa Mais Médicos e que vai cobrar o estado para construção de um hospital regional, como o de Sumaré.

EDUCAÇÃO. Rafael expôs ações já realizadas pelo seu governo como a contratação de aproximadamente 500 profissionais da educação. Falou também em formação e requalificação dos profissionais da educação para alunos especiais e prometeu a construção de creches no San Marino e Vila Rica. Eliel afirmou que vai trocar a atual secretária Tania Mara por questões de ideologia e promete a criação da Escola Cívico Militar da Guarda Municipal. Dr José falou em capacitar os professores, também disse que trocará a atual secretária Tania Mara e vai criar o Prêmio Excelência para alunos, professores e escolas que se destacarem. Larguesa falou em democratização e que os conselhos precisam funcionar. Falou da agricultura familiar na merenda e que buscará um Instituto Federal como o da cidade de Capivari.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Rafael falou do equilíbrio do município, que nenhuma empresa investe em um município sem equilíbrio. Falou também de ações do seu governo como água de qualidade e o novo acesso à bandeirantes, anunciado na semana passada. Larguesa falou que precisa trazer indústrias, sem detalhar ações. Dr. José falou em “Smart City” e assessoria para empresários iniciantes. Já Eliel falou que terá uma equipe para ir atrás de oportunidades e que vai apostar em fomentar o turismo.

CULTURA. Eliel disse que tudo que é bom tem que ser mantido. Falou do tombamento do estádio do União, mais oficinas, construção de um Teatro de Arena na Zona Leste, modernização do Centro de Memória e a volta do projeto “Verso Vivo” nas escolas. Rafael falou da criação do projeto “Palco Aberto”, que serão eventos culturais pela cidade e a construção de um Teatro de Arena. Dr. José disse que vai melhorar o que já tem. Elogiou a “economia criativa” do governo Rafael. Disse que vai retormar as festas dos bairros e vai dar assessoria especializada para os artistas barbarenses. Larguesa falou que vai apostar na valorização dos produtores culturais do município, vai realizar “eventos menores” pela cidade e vai ter um departamento de auxilio para projetos para leis de cultura.

SEGURANÇA. Dr. José falou sobre investimento em câmeras integradas com o estado e disse que vai colocar estagiários na delegacia para fazer boletim de ocorrência mais rápido. Falou também em “patrulha rural. Larguesa falou bastante sobre violência doméstica e que buscará junto ao governo federal a “Casa da mulher brasileira”. Eliel afirmou que criará o plano municipal se segurança, e plano de carreira para os guardas municipais. Falou também que vai reativar a base da guarda no Cruzeiro do Sul e no Santa Rita. Já Rafael falou das ações realizadas em seu governo para novo armamento pra guarda, contratação de 61 novos agentes, novas viaturas e câmeras de segurança. Prometeu um stand de tiro no centro de treinamento e mais áreas de lazer nos bairros com boa iluminação para afastar “maus intencionados”.

COMÉRCIO. Eliel falou da criação de um sub-prefeitura na Zona Leste que será comandada pelo vice-prefeito e prometeu leis de isenções fiscais. Larguesa falou em um crédito de material escolar para ser usado no comércio local e em eventos nas praças para atrair pessoas. Falou em ônibus com tarifa a R$1. Dr. José falou em cultura na área central com apresentações e espetáculos. Já Rafael falou do novo terminal que vai integrar a cidade e falou, novamente, do programa “Palco aberto” para eventos culturais.

Nas considerações finais Eliel Miranda falou basicamente em renovação. Já Larguesa lembrou que Eliel foi filiado ao PT e que foi secretário de sua administração. Dr. José disse que está preparado para ser prefeito e disse que vai resolver todos os problemas. “Vamos resolver tudo isso”, disse ele. Já Rafael falou do avanço do município, do desenvolvimento e da aprovação do governo. Disse que Santa Bárbara tem capacidade para avançar mais.