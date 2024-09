Adrenalina sobre as águas: Fishing Raptor revoluciona o mercado náutico com duas lanchas que alcançam mais de 120 km/h

A Fishing Raptor apresentará dois novos ícones de conforto, lazer e velocidade no São Paulo Boat Show, o maior evento náutico da América Latina, que acontece do dia 19 a 24 de setembro no São Paulo Expo. O modelo Fishing 41 Super Sport, com 12,50 metros de comprimento, será destaque pela modernidade em design e alta tecnologia de navegação. Além de estar equipado com quatro motores de popa de 400hp, totalizando 1.600hp, e atingir velocidades superiores a 120 km/h, o barco combina segurança e estabilidade, graças ao projeto construtivo inovador que integra o DNA Fishing. A grandiosa Fishing 510 Raptor será mais uma novidade, com mais de 15 metros e potência similar, que promete atingir mais de 120 km/h. Os modelos têm preços iniciais de R$2,8 milhões para a Fishing 41 Super Sport e a partir de R$5,5 milhões para a Fishing 510 Raptor.

“A apresentação dos novos modelos é um marco para a história da Fishing Raptor. A marca, mundialmente conhecida pela alta segurança e resistência de suas embarcações, vem inovando ano a ano ao trazer tecnologia e conforto tanto para os amantes de esportes náuticos quanto para os que buscam lazer e aventura. Estes barcos integram o que há de mais avançado em termos de engenharia para experiências únicas”, afirma Fernando Assinato, CEO da Fishing Raptor.

Junto aos lançamentos da marca também estarão em exposição no São Paulo Boat Show os modelos de sucesso Fishing 350 Solarium e Fishing 280 Center Console.

Conheça a Fishing 510 Raptor

Com design esportivo, a nova Fishing 510 Raptor tem 15 metros de comprimento e, portanto, espaço de sobra para lazer, descanso e esportes. É equipada com 4 motores de 400hp cada, na popa.

Outra novidade do modelo é um assento alongado na proa e porta-copos integrados, o que proporciona maior espaço e conforto.

Na sua área externa, dois decks laterais ampliam a área de popa do barco, além de dois sofás e espaço gourmet.

O cockpit, com 2 metros de pé direito, é fechado e envidraçado, com design esportivo e protegido por hard top diferenciado, totalmente liso e aerodinâmico.

Com capacidade para até 20 pessoas durante o dia e 4 para pernoite, oferece 2 cabines fechadas, sendo a principal localizada na meia-nau, com pé direito de 2,15 metros e banheiro com box de vidro.

Conheça a Fishing 41 Super Sport

A Fishing 41 Super Sport, com 12,50 metros de comprimento, é projetada para acomodar até 16 passageiros com amplo conforto. Este modelo inclui uma motorização potente de quadra de motores, com opcionais de 300 a 400hp.

Áreas de descanso com poltronas acolchoadas, de convivência e de refeições, com mobília e equipamentos de alto padrão, mesclam elegância com praticidade. A embarcação conta com opcional de duas portas hidráulicas laterais de 2,10 metros na popa que facilitam o acesso ao mar e aumentam o espaço disponível. O cockpit também possui 6 poltronas de piloto.

No deck inferior, o modelo dispõe de ampla cabine para pernoite com um banheiro fechado, com pé direito de 1,95 metros.

SERVIÇO

O quê: Lançamentos da Fishing Raptor no São Paulo Boat Show.

Quando: De 19 a 24 de setembro.

Onde: São Paulo Expo | Exhibition & Convention Center. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900

