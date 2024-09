Os cliques enviados para o NM neste sábado de campanha para vereador em Americana trazem abordagem de rua e a presença do ex-presidente norte americano Donald Trump e do jingle do presidente Lula por uma candidata de direita.

Carlinhos Folha do PRD fez abordagem a eleitores com sua equipe vestida de folhas. O candidato do PRD está no Top10 do partido na avaliação do NM.

O ex-prefeito e ex-presidente da Câmara de Americana Paulo Chocolate (União) tem feito abordagem nas ruas e adesivou um Fusca verde este sábado.

Outro que tenta voltar a ser vereador e teria recebido o apoio de Trump é Guilherme Tiosso (Republicanos).

Ainda com problemas com a Justiça Eleitoral, Dra Adriana (União) fez um jingle imitando o usado na campanha vitoriosa do presidente Lula (PT). Ela se diz de direita, mas apoia Giovana Fortunato (PDT) e tem jingle do Lula na campanha.

