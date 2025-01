Maturidade: 23% do eleitorado de São Paulo tem mais de 60 anos

Os dados mais recentes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desenham o retrato do eleitorado paulista em 2024. O panorama eleitoral do estado reflete as mudanças sociais e demográficas que moldam o cenário político, em que se destacam a maioria feminina e o aumento da população com mais de 60 anos entre o eleitorado.

Do total de 34.371.578 eleitoras e eleitores, 53% são mulheres, ou seja, 18,21 milhões de inscritas, diante de 16,14 milhões de homens, que correspondem a 47%.

Já entre as eleitoras e os eleitores acima de 60 anos, houve um crescimento de 3,93% no ano passado, totalizando 7,94 milhões de pessoas, o que representa 23,1% do total. A faixa etária de 60 a 69 anos registrou um aumento de 2,54% no último ano, atingindo 4,47 milhões de eleitores, dos quais 2,45 milhões são mulheres e 2,01 milhões, homens.

O maior crescimento, no entanto, vem do eleitorado acima de 69 anos, que mais que dobrou em relação ao grupo anterior, apresentando um índice de 5,78% e totalizando 3,47 milhões de cidadãos: 2 milhões de mulheres e 1,47 milhão de homens. É importante ressaltar que, a partir dessa idade, o voto é facultativo, o que torna o engajamento dessa faixa etária ainda mais significativo.

Esses números não apenas falam sobre a demografia, mas também revelam que as vozes dessa geração madura têm cada vez mais peso nas eleições.

Alistamento eleitoral: seu direito ao voto

O alistamento é indispensável para quem vai participar das próximas eleições. Para iniciar o processo, é preciso fazer um agendamento prévio em um cartório, que pode ser realizado de maneira rápida pelo site do TRE-SP.

Na data agendada no cartório, o eleitor deve apresentar um documento de identidade com foto, como RG, carteira de trabalho ou passaporte, além de um comprovante de residência recente, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone em nome do solicitante ou de seus pais.

Durante o atendimento, será feita a coleta biométrica, onde as digitais são capturadas. Esse procedimento é essencial para a liberação da urna eletrônica no dia da votação, reforçando a segurança do processo eleitoral ao garantir que ninguém vote indevidamente no lugar de outra pessoa.

Após a conclusão do registro, o título de eleitor será impresso e entregue diretamente à eleitora ou ao eleitor. Além disso, o TRE-SP oferece a opção de baixar o título pelo aplicativo e-Título, facilitando o acesso a informações sobre o processo.