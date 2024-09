McDonald´s é a marca de fast food mais consumida fora de casa no Brasil

Ranking novo e inédito das marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil produzido pela Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, mostra que McDonald´s é hoje a marca mais consumida entre os brasileiros, seguida de Burger King e Grupo Habib´s.

O levantamento usa a métrica CRP – ou Consumer Reach Points – que mensura quantos indivíduos estão comprando produtos de determinada empresa e com que frequência isso ocorre. Quanto maior o número, mais acessada é a marca. Vale ressaltar que não se trata de um ranking volumétrico, mas sim, das redes que apresentam mais pontos de contato com o consumidor.

Apesar de ter perdido frequência e penetração de compra no último ano, McDonald´s é a líder do ranking, com 41,9 milhões de pontos de contato, seguida de Burger King, com pouco mais de 26 milhões de CRP, porém se destacando com o crescimento em número de compradores (+3,9%). O grande destaque dos top 3 é o Grupo Habib’s (15,3 milhões de CRP), que registrou salto de 17,5% em novos compradores.

Na contramão, a rede Bob’s, apareceu em 10º lugar, após significativa queda de compradores e frequência, que levaram a um declínio de quatro posições, perdendo espaço para Giraffas, China In Box, Ragazzo e Madero. A principal causa dessa retração são problemas com a distribuição das lojas, apesar do destaque para o sabor.

Essas redes menores e nacionais que ganharam posição vêm conseguindo se conectar com conectar com o momento atual do consumo no Brasil, como o Giraffas (7,9 milhões, subindo duas posições para a quinta), China In Box (5,9 milhões) ganhando três posições e agora figurando na sexta e Ragazzo (5,1 milhões), na oitava posição. Isso indica um movimento de diversificação desse segmento, para além de pizza e hamburguer e a necessidade das redes se tornarem uma opção para refeição e não apenas indulgência. O público das classes AB já vem usando o fast food no dia a dia durante as refeições, já as classes DE ainda o associam a momentos de lazer, principalmente aos finais de semana. A ocasião que mais vem positivamente para o segmento de comida rápida é para o jantar, alcançando 40 milhões de pontos de contato

RANKING QUICK SERVICE RESTAURANT 2024

“As marcas que estão no topo do ranking se destacam pela conveniência (lojas bem localizadas), sabor e inovação. A busca por novos consumidores e o direcionamento de campanhas criativas para o público que consome fast food, como vem fazendo Burger King, são essenciais para aumentar os pontos de contato com o consumidor e incrementar vendas. “, comenta Hudson Romano, gerente sênior de consumo fora do lar da Kantar, divisão Worldpanel.

Vale dizer que este é um bom momento para o mercado de fast food no Brasil. Mesmo com alto gasto médio (+31,6%) em decorrência da inflação e do repasse de preços, os brasileiros aumentaram o consumo fora do lar. No primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 34% em valor, crescimento de 14,1% em unidades e ascensão de 30,7% em ocasiões de consumo. E o canal de Fast Food liderou o crescimento em valor, com alta de 9,7% na contribuição.

O consumo dessa modalidade de refeição rápida vem se fortalecendo principalmente nas Classe A/B e D/E, que crescem respectivamente (5% e 11%) e também com o público jovem até 29 anos (+11,2%).

“As redes que souberem entender qual é seu público e proporcionar jornadas de compra que associem sabor com conveniência e bom custo-benefício conseguirão conquistar novos compradores e aumentar frequência dos clientes habituais. Além disso, ter boas ferramentas de delivery, em franca ascensão entre todas as classes sociais no País, é indispensável para o bom desempenho dessas marcas”, finaliza Romano.

A amostra usada pela Kantar para esse levantamento representa o universo de 48 milhões de indivíduos no Brasil. A análise foi feita no período de 12 meses terminados em março de 2024 na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, em sete regiões metropolitanas: Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Sobre a Kantar

A Kantar é líder mundial em dados e análises de mercado e uma parceira de marca indispensável para as maiores empresas do mundo, incluindo 96 dos 100 maiores anunciantes globais. Combinamos dados atitudinais e comportamentais mais significativos com profundo conhecimento e plataformas tecnológicas para acompanhar como as pessoas pensam e agem. Auxiliamos nossos clientes a desenvolverem estratégias de marketing que moldam seu futuro e promovem crescimento sustentável.