Roberta Lima visita hospital veterinário municipal de Osasco

A vereadora Roberta Lima (PRD) visitou na quarta-feira (2) o hospital veterinário municipal de Osasco, acompanhada pela secretária do Bem-Estar Animal do município, Ingrid Leal.

Durante a visita, a secretária apresentou as instalações do hospital, os serviços oferecidos gratuitamente à população e a logística de atendimento aos animais. “É importante buscar iniciativas que já estão funcionando com sucesso em outras cidades para construir projetos sólidos e viáveis em Americana”, disse Roberta.

Segundo a vereadora, o objetivo da visita foi conhecer de perto o funcionamento da estrutura, que é referência na região, e entender como esse modelo pode ser aplicado em Americana.

Fala Roberta Lima

“Estar aqui hoje é uma forma de aprender, trocar experiências e sonhar com algo concreto para nossa cidade. Um hospital veterinário em Americana não seria um sonho tão distante”, afirmou Roberta Lima.

