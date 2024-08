McFlurry Choco&Cream marca a volta da calda de caramelo

McDonald’s e Kopenhagen se unem mais uma vez para promover uma experiência exclusiva e indulgente de sabor! As marcas apresentam o novo McFlurry Choco&Cream Kopenhagen, que combina dragês de cookies&cream cobertos de chocolate branco para uma camada extra de crocância e os icônicos tabletes de chocolate ao leite Kopenhagen, tudo isso com a amada calda de caramelo da rede, que está de volta ao cardápio. É o match entre a melhor sobremesa do Méqui com o melhor chocolate da Kopenhagen.

A colaboração entre as marcas, que é um sucesso há 8 anos, trouxe dessa vez ainda mais inovação, sabor e exclusividade. O McFlurry Choco&Cream Kopenhagen traz um item exclusivo que só será encontrado nos restaurantes da rede: os dragês recheados de cookies&cream cobertos de chocolate branco, criados especialmente para o novo McFlurry.

“Kopenhagen é uma parceira de longa data e já criamos muitas sobremesas icônicas juntos. Essa collab chega para elevar ainda mais a barra. O novo McFlurry Choco&Cream marca não só o retorno da calda de caramelo, um pedido fervoroso dos nossos Méqui Lovers, mas também apresenta um chocolate inédito da Kopenhagen, vendido apenas no Méqui. Um lançamento que reafirma o compromisso em surpreender nossos clientes a cada nova experiência. Certamente quem provar o novo McFlurry vai amar e ficar sem palavras!”, destaca Sergio Eleuterio, diretor de marketing do McDonald’s Brasil

“Na Kopenhagen, estamos sempre em busca de proporcionar momentos de indulgência e exclusividade aos nossos consumidores, e essa colaboração nos permite levar a experiência única do nosso chocolate para um público ainda mais amplo. O desenvolvimento do dragê de chocolate branco exclusivamente para essa sobremesa é mais um exemplo do nosso compromisso em inovar e surpreender. Estamos certos de que essa combinação vai encantar tanto os fãs da Kopenhagen quanto os do Méqui. Afinal, unir o melhor dos dois mundos em uma sobremesa tão especial é algo que nos deixa extremamente orgulhosos e certos de que será um sucesso.”, conta Maricy Gattai, diretora executiva da Kopenhagen.

Para marcar o lançamento, as marcas vão ativar influenciadores de várias regiões do Brasil com o conceito ‘Sabor que te deixa sem palavras’,. O conteúdo vai capturar reações únicas e genuínas dos seus dialetos regionais para traduzir situações que os deixam sem palavras, como, por exemplo, a sensação de provar o novo McFlurry Choco&Cream Kopenhagen.

A sobremesa estará disponível para pré-venda no app do Méqui de 27 de agosto a 02 de setembro, e a venda geral começará em 3 de setembro em todos os restaurantes da rede.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2024). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente.

