Medicina Chinesa; aproveitar o Verão com movimento regente: o Fogo

O verão chegou e com ele, além de muito sol, calor e férias (para muitos) há uma grande diferença na “qualidade energética” de cada estação do ano. De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, há cinco movimentos que simbolizam cinco fenômenos naturais (Água, Fogo, Madeira, Metal e Terra) e o Verão está associado ao movimento – ou símbolo – do FOGO, e isso se manifesta na saúde e no ser humano de uma forma muito especifica.

No verão existe o que chamamos de ápice do YANG, energia quente e expansiva presente na natureza. A emoção associada ao fogo é a alegria e a manifestação da criatividade. “O principal órgão ligado a esta estação é o coração, responsável não só pelas funções classicamente sabidas como cardíacas, como ainda pelas emoções, pela circulação, pela memória, pela mente e também contém os aspectos espirituais ou o próprio espírito criativo”, afirma Dra. Helena Campiglia, médica especialista em Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Integrativa e Saúde da Mulher.

Em termos simples para todos aqueles que querem preservar a saúde nesta estação do ano, é fundamental entender que durante a estação, a energia está no seu máximo da expansão. “No verão tem-se a tendência a fazer atividades ao ar livre e, portanto, aconselha-se levantar cedo, receber os primeiros raios de sol e se movimentar”, aconselha Dra. Helena, que além de médica é também professora de Medicina Integrativa da Universidade do Arizona.

Verão e acupuntura

Na acupuntura, o fogo é responsável pelo coração, pelo aquecimento do corpo e pelo intestino delgado. O risco desse movimento em desequilíbrio é levar à exaustão e ansiedade. “É necessário, para manter a fogueira acesa, ter lenha suficiente”, explica Dra. Helena. Se sua constituição corporal é frágil, você pode se sentir exausto, o que pode acarretar em quadros de desânimo e até mesmo depressão, além de pouca clareza mental, perda de memória, má circulação, taquicardia e ansiedade.

Para ficar em sintonia com essa estação do ano, a alimentação deve ser feita preferencialmente por comidas leves e refrescantes como saladas, brotos, melancia, laranja lima, limão e maçãs. Para beber, dar preferência para chás como a camomila, a tília e a menta. Cozinhar os alimentos em vez de grelhar é outra boa pedida. “Ingerir água em abundância e evitar alimentos pesados como carnes, ovos e nozes. O uso de uma pitada de gengibre ou pimenta verde para auxiliar na digestão (mas sem exageros) pode ser recomendado.

Em “Medicina Integrativa & Saúde da Mulher”, seu terceiro livro, Dra. Helena Campiglia mostra que o diferencial da medicina integrativa está em olhar os pacientes como um todo, através da promoção do autocuidado e da prevenção – esta última, dona de grande importância já que trata previamente os desequilíbrios que podem levar às doenças e não ataca somente os sintomas. Essa união de abordagens também oferece maior autonomia às mulheres, que passam a ter mais ferramentas para gerenciar sua saúde de forma ativa e consciente.

Sobre a autora:

Helena Campiglia é médica formada pela Universidade de São Paulo (USP), fez Residência em Clínica Médica, especialização em Acupuntura, Medicina Chinesa e Endocrinologia Ginecológica. Formou-se em Medicina Integrativa pelo fellowship no AWCIM pela Universidade do Arizona (EUA).

Atualmente é professora convidada na Universidade McMaster, Toronto (Canadá) e mentora dos alunos do Fellowship de Medicina Integrativa no AWCIM pela Universidade do Arizona (EUA).

Autora dos livros “Psique e Medicina Tradicional Chinesa” e “O Domínio do Yin: Da Fertilidade à Maternidade; a Mulher e suas fases segundo a Medicina Tradicional Chinesa”, ambos na sua 3ª edição.

Atua como Clínica Geral e em Saúde da Mulher há mais de 25 anos unindo a Medicina convencional às práticas integrativas.

Serviço:

Título: Medicina Integrativa & Saúde da Mulher

Autor: Dra. Helena Campiglia (@helenacampiglia)

Editora: Guanabara Koogan GRUPO GEN

Páginas: 288

Disponível em: https://amz.run/9WXI