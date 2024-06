Menino morre de febre maculosa após ser tratado como dengue em Sumaré

Um menino de 13 anos morreu em Sumaré de febre maculosa após ser tratado como se estivesse com dengue. Com o ocorrido, a família do garoto, Eduardo Brazilino de Queiroz, acionou o Ministério Público e a Câmara Municipal para denunciar o caso.

Os pais concederam uma entrevista ao G1 e afirmaram que chegaram a informar aos médicos sobre o menino frequentar lugares de mato e que até identificaram uma picada na perna dele. Segundo os pais, as informações não foram levadas a sério.

“A gente entrega a vida da criança na mão deles. A gente não é estudado para isso. A vida tá na mão deles. Eles tem que se preocupar com a vida do próximo. Ele escolheu a profissão”, lamentou Jefferson Queiroz, pai do Eduardo.

A prefeitura instaurou uma sindicância para apurar o caso. O laudo confirmou que Eduardo teve maculosa.