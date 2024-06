População 60+ em Americana passa das 45 mil

O Informativo Socioeconômico 2024 de Americana, lançado na última sexta-feira, traz que a população com 60 anos ou mais no município passou das 45 mil. O número exato é 45.060.

Com o dado referenciado pelo Censo do IBGE do ano de 2022, o número de idosos em Americana é superior às outras cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) – com exceção de Campinas. Americana (18.98) está, inclusive, acima da média do estado (17,24%) e do país (15,81%).

Municípios da RMC População

Americana 45.060

Campinas 209.267

Santa Bárbara d’Oeste 33.613

Valinhos 23.160

Pedreira 7.726

Vinhedo 13.658

Itatiba 20.662

Nova Odessa 10.358

Morungaba 2.249

Indaiatuba 41.533

Santo Antônio de Posse 3.682

Cosmópolis 9.290

Holambra 2.317

Jaguariúna 9.035

Artur Nogueira 7.767

Paulínia 15.739

Sumaré 38.515

Monte Mor 8.535

Hortolândia 30.027

Engenheiro Coelho 2.318

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2022.

