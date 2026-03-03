Adolescente tentou se esconder dentro de residência no Jardim dos Lírios, mas acabou detido pela Polícia Militar

Um caso de flagrante de ato infracional de tráfico de drogas e violação de domicílio foi registrado na noite desta segunda-feira (2) em Americana. Um adolescente foi detido por policiais militares ao tentar fugir e se esconder em uma residência na Rua Azulão, no Jardim dos Lírios.

Segundo informações do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), por volta das 21h45 a equipe do soldado PM Cleiton e do cabo PM Fanti visualizou dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos começaram fuga em direção a um imóvel abandonado, acessando a laje e subindo-se pelos telhados das residências vizinhas.

Diante da situação, foi iniciado o acompanhamento, sendo que um dos indivíduos foi localizado escondido no banheiro de uma das residências, após a proprietária autorizar a entrada da equipe. O abordado foi devidamente identificado, constatando se tratar de um menor de idade, admitindo a prática de tráfico de entorpecentes no local.

No imóvel apontado como base para a atividade ilícita, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, além da quantia de R$ 52,50 em espécie – 12 unidades de lança-perfume (183,18g), 18 porções de maconha (56g), 23 de maconha Dry (18,53g), 54 porções de crack (35,13g) e 16 de cocaína (20,65g).

A mãe do menor compareceu à unidade policial para acompanhar os procedimentos legais, onde o Delegado de Plantão, após tomar ciência dos fatos, lavrou o Auto de Exibição e Apreensão, liberando o menor à responsável legal mediante assinatura de termo de compromisso.