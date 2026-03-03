Vindo da Diretoria Comercial do Beto Carrero World, onde atuou nos últimos seis anos, Fiszbein se destaca pela experiência consolidada à frente de Vendas, Marketing e Relacionamento com o Trade Turístico.

Trajetória e Conquistas



Ao longo de sua carreira, o executivo liderou equipes robustas, conduziu estratégias de crescimento e desenvolveu projetos que ampliaram o market share das empresas por onde passou. Sua trajetória inclui passagens por companhias de grande relevância, com forte atuação em marketplace, fidelização, desenvolvimento de novos negócios e gestão de times.

Entre as conquistas em sua última experiência, destaca-se o marco significativo de 2,6 milhões de visitantes por ano, consolidando o posto de maior parque temático da América Latina, segundo o ranking da TEA (Themed Entertainment Association).

Um Novo Momento para o “País Divertido do Mundo” Hopi Hari,

A chegada de Fiszbein reforça um período estratégico para o Hopi Hari, marcado pelo avanço de novos projetos, ampliação da oferta de atrações e fortalecimento da relação com visitantes e parceiros. O parque vive um ciclo de modernização e aposta em profissionais com visão ampla de mercado para impulsionar esse reposicionamento.

“Assumir um novo desafio em um parque com a força histórica e emocional do Hopi Hari é gratificante. O mercado de parques tem passado por transformações importantes e acredito que podemos avançar muito em inovação e estratégia para sustentar a visão de crescimento do investidor e do corpo C-Level. Trago em minha bagagem o relacionamento com grandes Marcas e Trade Turístico, que será integrado a este novo momento”, afirma Fernando Fiszbein.

Sobre Fernando Fiszbein

Aos 48 anos, Fiszbein é referência no setor, com expertise em gestão, liderança, estratégias comerciais e inovação em produtos turísticos. Graduado em Propaganda e Marketing pela FAAP, o executivo acumula mais de 100 horas de formação em coaching executivo e possui ampla vivência em negociações com as principais empresas de turismo do Brasil.

Foto Anderson Torres