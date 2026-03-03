De saída do Rio Branco, Guilherme Santos decidiu comemorar as conquistas que teve junto ao clube no período que comandou as redes sociais do alvinegro. Ele enviou à imprensa um relatório do trabalho que fez no Tigre.
Relatório Guilherme Santos
Ao longo dos últimos anos, desenvolvi um trabalho que gerou repercussão nacional no segmento esportivo. Inclusive, o Futebol Interativo reconheceu publicamente nossas ações, produzindo um vídeo que já alcançou milhões de visualizações, destacando a retomada da paixão do torcedor e a força do marketing do clube.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Na temporada 2024, fomos campeões e consequentemente tivemos o acesso, e vivenciamos um boom histórico: aumento expressivo de torcida presente em estádios, vendas recordes de produtos oficiais, crescimento digital com mais de 25 milhões de pessoas alcançadas nas mídias e ações de engajamento impactantes.
A seguir, principais entregas do projeto que foi realizado na atualidade:
✅ Experiência do Torcedor & Presença em Estádio
✅ Estádio lotado com quase 10 mil torcedores
✅ Retorno da tradição da flâmula após 40 anos
✅ Maior caravana do clube: quase 1.000 mil torcedores viajando quase 400km
✅ Ativações, shows e interação em dias de jogo
✅ Monetização e Ampliação de Receita
✅ Recorde de adesões ao Sócio Torcedor
✅ Camisas oficiais esgotadas em poucos dias após lançamento
✅ Reformulação da Tigre Store em modelo de franquia
✅ Todos os espaços do uniforme comercializados por alta valorização
✅ Resultados Digitais
✅ Instagram ultrapassando 40 mil seguidores
✅ Média de 25 milhões de pessoas alcançadas mensalmente
✅ Canal do YouTube monetizado com transmissões oficiais
✅ Podcast próprio e super profissional com narrativa interativa e histórica
✅ Identidade e Mascote
✅ Reestruturação completa do mascote
✅ Ativações em semáforos e pontos estratégicos da cidade
✅ Forte conexão com crianças, famílias e torcida
✅ Patrocínios com total efetivação
✅ Crescimento no número de patrocinadores
✅ Ampliação de receita com ativação de marca e visibilidade digital
✅ Valorização e integração de monetização
✅ Recorde de Público no Derby 104 com quase 4 mil pessoas
Esses resultados foram sustentados por:
✅ Branding esportivo aplicado
✅ Planejamento estratégico contínuo
✅ Conteúdo humanizado e diário
✅ Captação ativa de receita
✅ Engajamento emocional com o torcedor
✅ Profissionalização de processos internos
Com uma gestão de marketing estruturada, foi possível:
✅ Aumentarmos e estruturarmos o sócio torcedor,
✅ Expandirmos produtos oficiais licenciados com um mix variado,
✅ Incrementar receita recorrente,
✅ Elevar engajamento digital em escala,
✅ Fortalecer a presença de patrocinadores,
✅ Ampliar ocupação de estádio,
✅ Posicionar o clube nacionalmente.
Leia + sobre esportes