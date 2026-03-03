De saída do Rio Branco, Guilherme Santos decidiu comemorar as conquistas que teve junto ao clube no período que comandou as redes sociais do alvinegro. Ele enviou à imprensa um relatório do trabalho que fez no Tigre.

Relatório Guilherme Santos

Ao longo dos últimos anos, desenvolvi um trabalho que gerou repercussão nacional no segmento esportivo. Inclusive, o Futebol Interativo reconheceu publicamente nossas ações, produzindo um vídeo que já alcançou milhões de visualizações, destacando a retomada da paixão do torcedor e a força do marketing do clube.

Na temporada 2024, fomos campeões e consequentemente tivemos o acesso, e vivenciamos um boom histórico: aumento expressivo de torcida presente em estádios, vendas recordes de produtos oficiais, crescimento digital com mais de 25 milhões de pessoas alcançadas nas mídias e ações de engajamento impactantes.

A seguir, principais entregas do projeto que foi realizado na atualidade:

✅ Experiência do Torcedor & Presença em Estádio

✅ Estádio lotado com quase 10 mil torcedores

✅ Retorno da tradição da flâmula após 40 anos

✅ Maior caravana do clube: quase 1.000 mil torcedores viajando quase 400km

✅ Ativações, shows e interação em dias de jogo

✅ Monetização e Ampliação de Receita

✅ Recorde de adesões ao Sócio Torcedor

✅ Camisas oficiais esgotadas em poucos dias após lançamento

✅ Reformulação da Tigre Store em modelo de franquia

✅ Todos os espaços do uniforme comercializados por alta valorização

✅ Resultados Digitais

✅ Instagram ultrapassando 40 mil seguidores

✅ Média de 25 milhões de pessoas alcançadas mensalmente

✅ Canal do YouTube monetizado com transmissões oficiais

✅ Podcast próprio e super profissional com narrativa interativa e histórica

✅ Identidade e Mascote

✅ Reestruturação completa do mascote

✅ Ativações em semáforos e pontos estratégicos da cidade

✅ Forte conexão com crianças, famílias e torcida

✅ Patrocínios com total efetivação

✅ Crescimento no número de patrocinadores

✅ Ampliação de receita com ativação de marca e visibilidade digital

✅ Valorização e integração de monetização

✅ Recorde de Público no Derby 104 com quase 4 mil pessoas

Esses resultados foram sustentados por:

✅ Branding esportivo aplicado

✅ Planejamento estratégico contínuo

✅ Conteúdo humanizado e diário

✅ Captação ativa de receita

✅ Engajamento emocional com o torcedor

✅ Profissionalização de processos internos

Com uma gestão de marketing estruturada, foi possível:

✅ Aumentarmos e estruturarmos o sócio torcedor,

✅ Expandirmos produtos oficiais licenciados com um mix variado,

✅ Incrementar receita recorrente,

✅ Elevar engajamento digital em escala,

✅ Fortalecer a presença de patrocinadores,

✅ Ampliar ocupação de estádio,

✅ Posicionar o clube nacionalmente.