Menor traficando tenta fuga em casas e é pego em Americana

Adolescente tentou se esconder dentro de residência no Jardim dos Lírios, mas acabou detido pela Polícia Militar

Um caso de flagrante de ato infracional de tráfico de drogas e violação de domicílio foi registrado na noite desta segunda-feira (2) em Americana. Um adolescente foi detido por policiais militares ao tentar fugir e se esconder em uma residência na Rua Azulão, no Jardim dos Lírios.

Segundo informações do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), por volta das 21h45 a equipe do soldado PM Cleiton e do cabo PM Fanti visualizou dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos começaram fuga em direção a um imóvel abandonado, acessando a laje e subindo-se pelos telhados das residências vizinhas.

Diante da situação, foi iniciado o acompanhamento, sendo que um dos indivíduos foi localizado escondido no banheiro de uma das residências, após a proprietária autorizar a entrada da equipe. O abordado foi devidamente identificado, constatando se tratar de um menor de idade, admitindo a prática de tráfico de entorpecentes no local.

No imóvel apontado como base para a atividade ilícita, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, além da quantia de R$ 52,50 em espécie – 12 unidades de lança-perfume (183,18g), 18 porções de maconha (56g), 23 de maconha Dry (18,53g), 54 porções de crack (35,13g) e 16 de cocaína (20,65g).

A mãe do menor compareceu à unidade policial para acompanhar os procedimentos legais, onde o Delegado de Plantão, após tomar ciência dos fatos, lavrou o Auto de Exibição e Apreensão, liberando o menor à responsável legal mediante assinatura de termo de compromisso.

