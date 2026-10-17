Mesários no 2º turno: convocação do 1º turno vale pro dia 25

Mesários no 2º turno em SP: convocação do 1º turno vale para 25 de outubro

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No próximo dia 25 de outubro, data do 2º turno das Eleições 2026 , mais de 415 mil mesárias e mesários estarão novamente à frente das seções eleitorais para receber e orientar os mais de 34,1 milhões de eleitores aptos a votar para presidente da República em São Paulo. Os nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para trabalhar no 1º turno devem ficar atentos: a convocação também é válida automaticamente para o 2º turno, conforme informado na carta de convocação enviada aos colaboradores.

Assim, o mesário deverá comparecer no mesmo local, horário e seção eleitoral em que atuou no primeiro turno. Caso algum colaborador fique impossibilitado de comparecer no dia 25 de outubro, deve comunicar imediatamente a sua zona eleitoral para que seja providenciada a devida substituição ( consulte telefones e endereços ).

Além das mesárias e dos mesários, mais de 50 mil colaboradores atuarão no apoio logístico durante o pleito, auxiliando na organização dos locais de votação e no funcionamento das atividades eleitorais.

Para esclarecer eventuais dúvidas, basta acessar o site do TRE-SP e verificar a situação da convocação. Na sequência, clicar na seção “Serviços eleitorais”, aba “ Mesário ” e selecionar a opção “ Área do(a) colaborador(a) da Justiça Eleitoral “. Ao optar pelo item “Não sei se sou mesário e gostaria de me informar”, o eleitor deve fornecer o nome completo e o número do título de eleitor.

A verificação também se encontra disponível na página de Autoatendimento Eleitoral , do TSE, na aba “Mesária/Mesário”, espaço em que podem ser confirmados o local de atuação, atualizados os dados de contato e conferidas as datas dos treinamentos.

Cadastro para auxílio-alimentação

Conforme estabelecido pela Portaria TSE nº 86/2025 , as pessoas convocadas receberão o auxílio-alimentação no valor de R$ 65 por turno. O pagamento é efetuado exclusivamente via Pix , utilizando a chave referente ao CPF do colaborador. Não é preciso alterar dados se o CPF já estiver cadastrado como chave Pix na instituição financeira.

Já os colaboradores que ainda não realizaram esse cadastro devem regularizar a chave até a próxima segunda (19) para receber o valor do 2º turno, no entanto, a orientação do Tribunal é que o procedimento seja realizado o mais breve possível.

Benefícios e declaração de trabalho

Além do auxílio-alimentação, quem atua nas eleições tem direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado ou de treinamento. Os convocados também têm preferência em caso de empate em concursos públicos, desde que previsto no edital. Para comprovar o serviço à Justiça Eleitoral, é emitida a Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE), documento que garante os benefícios sem qualquer impacto no salário.

A Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE) pode ser emitida pelo aplicativo Mesário, disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS, e também pelo e-Título. Já no Autoatendimento Eleitoral, é possível emitir declarações referentes a pleitos anteriores. Para isso, basta acessar o menu “Mesário” e selecionar “Declaração de Trabalhos Eleitorais – DTE”.

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