Polo bate em caminhão na Nossa Senhora de Fatima em Americana
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Motorista sofreu fratura no fêmur e escoriações no rosto após colidir contra a traseira de um caminhão estacionado
A Guarda Municipal de Americana atendeu, na madrugada deste sábado (17), um grave acidente de trânsito com vítima na Avenida Nossa Senhora de Fátima, altura do número 200.
A equipe foi acionada pela Central de Segurança e Inteligência (CSI) para atender à ocorrência. No local, os agentes encontraram um Volkswagen Polo que havia colidido contra a traseira de um caminhão estacionado.
O motorista do automóvel, L. E. R, estava preso no interior do veículo, apresentava diversas escoriações no rosto, não conseguia se locomover e demonstrava dificuldade de comunicação. Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimento e o resgate.
O condutor do caminhão, D. M, relatou aos agentes que estava descansando quando ouviu um forte impacto na traseira do veículo. Ao verificar o ocorrido, constatou a colisão e acionou imediatamente o socorro.
A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal, onde permaneceu internada com fratura no fêmur e diversas escoriações no rosto.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial na Central de Polícia Judiciária (CPJ), que acionou a perícia para os trabalhos técnicos no local.
O automóvel foi removido ao pátio municipal de Nova Odessa devido ao licenciamento vencido desde 2020.
O caso foi registrado pela Polícia Civil sob o boletim de ocorrência nº PQ4481-1/2026, com natureza de choque.
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